O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, sem vetos, nesta terça-feira (24/11), o projeto de lei complementar que estabelece medidas de ajuste fiscal. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A medida foi chancelada pelo chefe do Executivo nacional horas após a Câmara dos Deputados concluir a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026. O texto-base recebeu 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. Os deputados mantiveram a íntegra da proposta aprovada pelo Senado.

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"Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar", afirmou Lula durante live no sábado (21/11).

Nas contas da equipe econômica, o conjunto de medidas deve melhorar o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. Uma das principais mudanças é a redução, de 2,5% para 2%, do limite de crescimento real das despesas públicas nos anos em que houver necessidade de contingenciamento. A matéria também amplia a redução de benefícios tributários e restringe a compensação de créditos fiscais pelas empresas.

A sanção ocorre em meio às articulações do Palácio do Planalto para garantir condições orçamentárias para o primeiro ano do quarto mandato do petista. No último sábado (21/11), durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula voltou a rechaçar a possibilidade de cortes em programas sociais e defendeu que as mudanças não configuram uma reforma fiscal.