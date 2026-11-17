O secretário comentou que considera naturais as preocupações diante da dimensão da mudança - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que a reforma tributária deve devolver R$ 10 bilhões às famílias de baixa renda em 2027 por meio do mecanismo de cashback. A declaração foi feita durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira(17/11), na qual o secretário defendeu a implementação da mudança no sistema de cobrança de impostos sobre o consumo.

“No ano que vem, a população mais humilde, carente do país, vai receber R$ 10 bilhões. Aqui a gente não está falando que ela vai deixar de pagar por conta da isenção da cesta básica, é dinheiro no bolso da população mais humilde: R$ 10 bilhões. R$ 10 bilhões vão ser devolvidos em cashback. É o cashback aprovado aqui no Congresso Nacional”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Governo fecha questão sobre ajuste fiscal e tenta conter divergências no PT

Barreirinhas também criticou a possibilidade de adiamento da reforma por um ano. Segundo ele, a mudança no cronograma teria impacto direto sobre os valores destinados às famílias beneficiadas.

O cashback é um mecanismo previsto na reforma tributária para devolver parte dos impostos pagos sobre o consumo a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico), com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

Como vai funcionar

A devolução será feita de duas formas. A partir de janeiro de 2027, no caso da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal, o mecanismo prevê desconto automático nas contas de serviços essenciais, como água, energia elétrica, gás e telecomunicações. A devolução poderá alcançar 100% da CBS nesses serviços.

Para as demais compras, a previsão é de restituição de 20% dos tributos, por meio de conta social ou Pix, quando o responsável familiar informar o CPF na nota fiscal. No caso do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal, a devolução começa em 2029 e será de, no mínimo, 20%.

Durante a audiência, Barreirinhas também afirmou que a reforma pode reduzir a evasão de tributos. O secretário mencionou uma estimativa de R$ 40 bilhões por ano que deixariam de ser evadidos com a adoção de mecanismos como o split payment, sistema de recolhimento do imposto no momento da transação financeira.

“O Tribunal de Contas também calculou que são R$ 40 bilhões que deixam de ser evadidos todos os anos por conta do split payment ou do rádio, que nós vamos falar rapidamente”, afirmou.

Segundo o secretário, a redução da evasão também pode beneficiar empresas que recolhem os tributos regularmente. Ele argumentou que, no sistema atual, a inadimplência de grandes devedores afeta a concorrência e acaba sendo incorporada aos preços pagos pelos consumidores.

O secretário reconheceu, porém, que a transição para o novo sistema provoca dúvidas entre setores da economia e contribuintes. Ele observou que o governo considera naturais as preocupações diante da dimensão da mudança.

“Mas nós reconhecemos os receios de muita gente que tem falado: ‘Olha, será que a gente está pronto’? É natural, e nós esperávamos isso. Uma mudança desse tamanho no sistema tributário causa medo mesmo. Mas nós estamos fazendo uma grande reforma com a população morando dentro da casa. Isso causa transtornos mesmo, causa dificuldades”, disse.