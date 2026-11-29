O lançamento de Grand Theft Auto (GTA) VI, da Rockstar Games, movimentou US$ 3,79 bilhões (cerca de R$ 22,6 bilhões) em vendas no varejo nas primeiras 24 horas, segundo estimativa da Take-Two Interactive, controladora do estúdio. O resultado, contabilizado até o fim da quinta-feira, dia da estreia, fez do jogo o maior lançamento da história do entretenimento.

Antes mesmo de chegar às lojas, o título já havia vendido 32,5 milhões de unidades na pré-venda, recorde entre todas as plataformas. O valor da estreia é quase cinco vezes os cerca de US$ 800 milhões que GTA V arrecadou no primeiro dia, em 2013, e supera os US$ 2,94 bilhões que o filme Vingadores: Ultimato, recorde de bilheteria, somou em toda a sua passagem pelos cinemas do mundo. Os números se referem às vendas ao consumidor, e não à receita líquida que a Take-Two informa em balanço.

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O marco reforça o peso de uma indústria que deve movimentar US$ 213,9 bilhões em 2026, alta de 6,1% em relação ao ano anterior, segundo a consultoria Newzoo. Em 2025, o mercado global de games superou pela primeira vez a marca de US$ 200 bilhões, com US$ 201,6 bilhões.

Para economistas ouvidos pelo Correio, o desempenho de GTA VI tem duas leituras que não se excluem. De um lado, é um caso excepcional: nenhum produto de entretenimento havia arrecadado tanto em tão pouco tempo. De outro, é o desdobramento de um setor que cresce há anos e que já fatura mais do que cinema e música somados.

Professor do Ibmec Brasília, o economista Renan Silva avalia que o que há de inédito é o ritmo: a Rockstar chegou em um dia a um valor que grandes filmes levam meses para alcançar. O tamanho do mercado em que o jogo foi lançado, porém, não é novidade. "O título da Rockstar é um ponto fora da curva em velocidade de arrecadação, mas esse recorde apenas reflete uma realidade estrutural consolidada há anos, na qual a indústria global de videogames movimenta cerca de US$ 190 bilhões a US$ 220 bilhões anuais, superando com folga as indústrias do cinema e da música somadas", afirma.

O economista da Valor Investimentos Davi Lelis chega a conclusão parecida e recorre à geografia para explicar a posição do jogo. Na comparação dele, os games formam, hoje, as montanhas mais altas do entretenimento. "É como olhar para a maior cordilheira da história e lá ter o Everest: está no melhor setor e também é o maior nome do setor atualmente", resume.

O tamanho que um único título pode atingir também chama a atenção de professor de economia do Ibmec Brasília William Baghdassarian. Para ele, o caso mostra que, no topo do mercado de games, a conta deixou de ser feita em milhões e passou a ser feita em bilhões, tanto no faturamento quanto no investimento necessário para chegar lá. "Isso mostra a dimensão do que certos lançamentos específicos podem alcançar. Estamos falando da casa de bilhões, com centenas de milhões de dólares por lançamento", diz.

Volta da franquia

GTA VI chegou às lojas na quinta-feira, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mais de 13 anos depois de GTA V. A versão para computadores ainda não tem data. A história acompanha Lucia Caminos e Jason Duval, dupla de criminosos que também vive um relacionamento amoroso, cuja intensidade depende das escolhas do jogador.

O cenário é Vice City, versão fictícia de Miami, no estado de Leonida, inspirado na Flórida. O mundo aberto tem casas noturnas, lojas de armas, mergulho e até zoológico, e a estimativa é de que a campanha principal leve cerca de 50 horas para ser concluída. A crítica acompanhou o público: o jogo alcançou nota 99 no agregador de avaliações Metacritic, a mais alta já registrada, empatada com The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998.

A Take-Two não divulga o custo de produção, mas estimativas de mercado apontam gastos acima de US$ 1 bilhão, o que faz de GTA VI um dos produtos de entretenimento mais caros já feitos.

A comparação com outras áreas do entretenimento se confirma nos números. Em 2025, enquanto os games faturaram US$ 201,6 bilhões, a bilheteria mundial de cinema somou cerca de US$ 33,6 bilhões, segundo a Gower Street Analytics, e a música gravada arrecadou US$ 31,7 bilhões, de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). Somados, os dois setores ficam em cerca de US$ 65 bilhões, aproximadamente um terço do movimentado pelos jogos.

Para o especialista Baghdassarian, a vantagem dos games sobre o cinema está menos no tamanho de cada lançamento e mais no que acontece depois dele. O ingresso é uma compra única; o jogo abre uma relação de consumo que pode durar anos. "Você acaba comprando coisas dentro do jogo, o que cria uma renda permanente. No cinema, você vai uma vez e não vê mais; no videogame, você continua ali", explica.

O balanço da Take-Two mostra o tamanho desse modelo. No último ano fiscal, os gastos recorrentes dos consumidores, que incluem moedas virtuais, conteúdos adicionais, compras dentro dos jogos e publicidade, responderam por 78% das reservas líquidas da empresa.