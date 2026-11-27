Quem adquirir o jogo terá acesso a itens exclusivos - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

Os atores Dylan Rourke e Manni L. Perez, intérpretes do casal Jason Duval e Lucia Caminos em GTA VI, compartilharam mensagens de agradecimento aos fãs nas redes sociais, nesta quinta-feira (26/11). O lançamento estrondoso do game da Rockstar transformou a dupla em um dos casais mais comentados do ano.

“Dediquei quase uma década da minha vida à Lucia. Ela se tornou uma parte muito importante da minha história, e sou imensamente grata por agora também fazer parte, mesmo que um pouquinho, da vida de vocês. Boas festas, pessoal!”, publicou Perez.

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Manni L. Perez, que interpreta Lucia no game, lembrou a jornada para dar vida à personagem (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz é uma das indicadas à categoria de Melhor Performance no The Game Awards 2026. Em GTA VI, ela interpreta uma criminosa recém saída da prisão que embarca em uma jornada de ação e violência junto ao namorado Jason.

“Sou grato por essa jornada incrível. A gratidão parece não ser suficiente para expressar o que sinto. Façam deste dia um momento especial ao lado de quem vocês amam”, publicou Rourke, se referindo ao Dia de Ação de Graças.

Dylan Rourke (Jason Duval) desejou felicitações aos fãs no Dia de Ação de Graças (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O game, lançado em 19 de novembro, já é a maior estreia do mundo entretenimento em 2026. Desde o lançamento, GTA VI vendeu mais de 44 milhões de cópias, arrecadando cerca de 3 bilhões de dólares.



