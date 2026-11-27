Os atores Dylan Rourke e Manni L. Perez, intérpretes do casal Jason Duval e Lucia Caminos em GTA VI, compartilharam mensagens de agradecimento aos fãs nas redes sociais, nesta quinta-feira (26/11). O lançamento estrondoso do game da Rockstar transformou a dupla em um dos casais mais comentados do ano.
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“Dediquei quase uma década da minha vida à Lucia. Ela se tornou uma parte muito importante da minha história, e sou imensamente grata por agora também fazer parte, mesmo que um pouquinho, da vida de vocês. Boas festas, pessoal!”, publicou Perez.
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A atriz é uma das indicadas à categoria de Melhor Performance no The Game Awards 2026. Em GTA VI, ela interpreta uma criminosa recém saída da prisão que embarca em uma jornada de ação e violência junto ao namorado Jason.
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“Sou grato por essa jornada incrível. A gratidão parece não ser suficiente para expressar o que sinto. Façam deste dia um momento especial ao lado de quem vocês amam”, publicou Rourke, se referindo ao Dia de Ação de Graças.
O game, lançado em 19 de novembro, já é a maior estreia do mundo entretenimento em 2026. Desde o lançamento, GTA VI vendeu mais de 44 milhões de cópias, arrecadando cerca de 3 bilhões de dólares.
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