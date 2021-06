Atleta se torna o primeiro jogador em atividade da NFL a se assumir gay

JM Jonatas Martins*

(crédito: Divulgação/NFL )

Carl Nassib entrou para a história da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, ao se tornar o primeiro jogador em atividade que assume ser homossexual. O anúncio aconteceu nas redes sociais do atleta na última segunda-feira (21/6), em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+.

"Tristemente, senti agonia por esse momento nos últimos 15 anos. Apenas recentemente, graças à minha família e amigos, especialmente Connor, Cason e Francis, pareceu possível para mim dizer publicamente e com orgulho que sou gay”, escreveu Nassib.

Além da declaração, o defensor do Las Vegas Raiders contou que fará uma doação de US$ 100 mil para a Trevor Project, que apoia jovens LGBTQIA+ nos Estados Unidos e fornece serviços de prevenção ao suicídio para a comunidade.

“Crianças jovens LGBTQ têm 5 vezes mais probabilidade do que seus amigos heterossexuais de cometer suicídio. Para alguém como eu, que tem tanta sorte e estima todos os dias, me traz uma tristeza incrível pensar que nossa juventude LGBTQ corre um risco tão elevado de suicídio. Sinto uma imensa responsabilidade de ajudar no que puder - e você pode também”, completou o jogador.

Carl Nassib nasceu no estado da Pensilvânia e se tornou profissional em 2016, quando foi escolhido pelo Cleveland Browns. Antes do atleta de 28 anos, outros jogadores já haviam se assumido publicamente gays, mas nenhum deles estava atuando na NFL.

Na publicação, ele relata ser uma pessoa muito reservada e que não faz isso por atenção. "Só penso que representatividade e visibilidade são muito importantes. Espero que um dia vídeos como esse não sejam mais necessários”, afirmou no vídeo.





*Estagiário sob supervisão de Lorena Pacheco