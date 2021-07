Covid 19: mais 4 mil professores da rede privada serão vacinados

RM Rafaela Martins

Um total de 17 pontos de vacinação foram disponibilizados - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai vacinar, nesta quinta-feira (15/7), cerca de 4 mil professores da rede privada de ensino que ainda não receberam o imunizante contra a covid-19. Eles vão receber a Janssen, aplicada em dose única. Os docentes foram convocados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Segundo a pasta, as doses disponibilizadas foram remanejadas da vacinação dos professores da educação pública, que ocorreu no último fim de semana. A secretaria divulgou que fará uma repescagem para os profissionais da rede que ainda não receberam a dose única, na próxima semana.

Hoje, foram disponibilizados 17 pontos de vacinação. As unidades funcionam nas modalidades drive-thru, das 9h às 17h, e para pedestres, das 8h às 17h.

Confira os locais:



Drive-thru

Faculdade Unieuro - Águas Claras

Parque da Cidade Estacionamento 13

UBS 5 de Ceilândia

Pedestres