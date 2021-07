Assim como Lucão, Macris, levantadora da seleção de vôlei, também só joga de máscara

TM Thays Martins

(crédito: Yuri Cortez / AFP)

A levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Macris Carneiro, é um das poucas jogadoras que não abrem mão de usar a máscara de proteção contra a covid-19 nem durante os jogos, quando o equipamento é dispensando.



Em dezembro do ano passado, quando ela começou a usar a máscara durantes os jogos, ela explicou a escolha como uma forma de se proteger e também preservar as pessoas que estão próximas a ela. "Basta uma estar contaminada para infectar várias outras, todos os cuidados são necessários. Fazemos testes com frequência mas, mesmo dando negativo, eu posso sair dali e me contaminar logo depois. Até o momento de um novo teste, posso passar pra mais gente, temos um convívio diário com muita gente. É preciso ter muita atenção", disse em entrevista coletiva na época.

Nas Olimpíadas não têm sido diferente, e em todos os jogos ela está de máscara. Nas redes sociais, a atitude foi elogiada. "A Macris usando máscara o jogo inteiro... Qual a desculpa mesmo para não usar a máscara?", questionou uma internauta.

Se a Macris consegue jogar as Olimpíadas de máscara você também consegue usar sua máscara pra sair na rua pic.twitter.com/XfECDe9mco — Fernanda Imamura (@fernandaimamura) July 25, 2021





lucão foi enaltecido no jogo da smv então vamos falar da macris!!! fada vegana é o orgulho da oms, a gente nem lembra mais como é o rosto dela pic.twitter.com/M7XCBtUeGH — gabi olímpica (@fadadovolei) July 25, 2021





levantador é uma das posições que mais correm e cansam no vôlei... a macris jogando de máscara o jogo inteiro... qual a desculpa mesmo pra não usar máscara???? ATA — alícia NÃO É BOLSOMINION (@liciawebber) July 25, 2021

Na Seleção Masculina, Lucão também sempre está de máscara nos jogos. O atleta explica que a atitude é para proteger o filho e os colegas de uma possível infecção.