Simone Biles está fora da final por equipes da ginástica artística

TM Thays Martins

(crédito: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Favorita ao ouro, Simone Biles desistiu da final por equipes da ginástica nas Olimpíadas de Tóquio. A ginasta cometeu uma falha no salto e não voltará para os outros equipamentos nesta terça-feira (27/7). Informações preliminares são de que Biles teria sentido uma lesão e a decisão foi tomada para preserva-la para as finais individuais, disputadas nesta quinta-feira (29/7).

No salto, Biles escorregou, quase caiu de joelhos e tirou 13.766 pontos. Depois da prova, ela foi vista conversando com o treinador e foi consolada por outros colegas de equipe.

Apesar da alegação de que ela teria sentido uma lesão, a atleta não está sendo atendida por fisioterapeutas e nem usando bolsas de gelo. A imprensa norte-americana especula que, na verdade, se trataria de uma questão de saúde mental. Nesta segunda-feira (26/7), Simone usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a pressão sentida nos jogos. "Não foi um dia fácil ou o meu melhor, mas consegui superá-lo. Eu realmente sinto que às vezes tenho o peso do mundo sobre meus ombros. Eu sei que eu ignoro e faço parecer que a pressão não me afeta, mas às vezes é difícil", disse após cometer uma falha no solo na classificação.

Simone Biles é a ginasta mais condecorada da história dos Estados Unidos. Aos 24 anos, ela é favorita na competição. Em 2016, sua estreia em Olimpíadas, ela ganhou quatro medalhas de ouro (salto, solo, individual geral e disputa por equipes) e uma de bronze (trave olímpica).