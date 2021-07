Sem Biles e com falhas, EUA veem russas acabarem com jejum na ginástica artística

TM Thays Martins

(crédito: Loic VENANCE / AFP)

A final da disputa por equipes na ginástica artística feminina acabou com a hegemonia dos Estados Unidos no esporte, nesta terça-feira (27/7). Sem Simone Biles, que saiu logo no início da competição, as norte-americanas viram as russas ganharam o ouro pela primeira vez desde 2002, quando ainda disputavam como Comunidade dos Estados Independentes. O bronze ficou com o Reino Unido.

As atletas do Comitê Olímpico Russo fizeram uma sequência impecável e garantiram 169,528 pontos contra 166,096 do rival, Estados Unidos. Dessa forma, as russas fizeram a dobradinha com a equipe masculina que ganhou o ouro nesta segunda-feira (26/7).

Os Estados Unidos ganhava a medalha de ouro desde 2008 na ginástica feminina e desde 2013, quando Simone Biles se juntou à equipe adulta, o país mantinha o favoritismo na modalidade.

Dessa vez, as atletas americanas já não começaram a competição muito bem. No salto, Simone Biles errou e tirou apenas 13.766. Logo depois, ela saiu da disputa alegando questões médicas.

As norte-americanas tentaram se recuperar e chegaram a conseguir uma vantagem sobre as russas, mas com uma queda no solo da norte-americana Jordan Chiles e as apresentações sem erros das rivais, as russas se consagraram campeãs.