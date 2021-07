Com penalização, Ana Sátila fica fora do pódio do C1 da canoagem slalom

RN Ronayre Nunes

Ana Sátila ainda tem outras quatro medalhas em Copas do Mundo - (crédito: Luis Acosta/AFP)

Já era quase o começo da manhã desta quinta-feria (29/7), quando a brasileira Ana Sátila competiu na grande final da prova C1 (canoa individual) da canoagem slalom nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com uma pontuação de 164,71, a brasileira não conseguiu um lugar entre as três melhores e não conquistou uma medalha na competição. Ana perdeu uma das portas e recebeu mais 50 segundos na pontuação final. A atleta ainda sofreu um penalização por ter encostado em uma trave.

Contudo, é importante lembrar que mesmo sem medalha, a atleta já fez história ao ser a primeira mulher a chegar a uma final da canoagem.

O ouro ficou com a australiana Jessica Fox, que fez um tempo de 105,04.

A prova consistiu numa descida numa corredeira, em que as atletas têm de passar por 25 portas. Ao longo do percurso, punições vão tirando tempo das competidoras. Caso a atleta não passe por uma porta ganha 50 segundos, caso toque em um poste terá acréscimo de 2 segundos.

Ana Sátila foi a oitava atleta a descer na grande final, por volta das 4h20. A competidora se classificou mais cedo durante a madrugada. A brasileira fez o tempo de 114.27 e ficou entre as 10 melhores atletas.

História de sucesso

A modalidade C1 feminina é inédita nas Olimpíadas e está sendo disputada pela primeira vez em Tóquio. Em outubro de 2020, a brasileira conquistou um ouro inédito na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, em Tacen, na Eslovênia, ao vencer a prova do C1. Ana Sátila tem outras quatro medalhas em Copas do Mundo: duas pratas no K1 (caiaque individual) e dois bronzes no C1.

Esta é a terceira participação da mineira de 25 anos em uma Olimpíada. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, tinha apenas 16 anos e foi a atleta mais nova da delegação brasileira. Em Londres-2012 e no Rio-2016, a canoísta competiu no K1.

Em Tóquio, a canoísta também disputou a prova do K1, mas não conseguiu se classificar para a final. Nas semis, a brasileira ficou em 13º lugar.