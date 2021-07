Jamaicana Elaine Thompson-Herah é bicampeã olímpica nos 100m rasos

AF Agência France Presse

Elaine Thompson-Herah conquistou a medalha de ouro nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste sábado, em uma prova que teve um pódio 100% jamaicano.

Ela bateu o recorde olímpico com 10 segundos e 61 centésimos, a segunda melhor marca de todos os tempos nesta prova.

Thompson-Herah, de 29 anos, foi também a vencedora dos 100 metros rasos há cinco anos, no Rio de Janeiro.

"Estou muito animada por voltar e manter o meu título. Meu peito está doendo, estou tão feliz", comemorou Elaine após a vitória.

A Jamaica também levou a prata com Shelly-Ann Fraser-Pryce e o bronze com Shericka Jackson.

Fraser-Pryce, de 34 anos e atual campeã mundial, havia conquistado o ouro nesta prova em Pequim-2008 e Londres-2012, mas não conseguiu um terceiro título olímpico desta vez.

Somente a americana Florence Griffith-Joyner foi mais rápida que Thompson-Herah nos 100 metros rasos. Seu antigo recorde mundial, de 10.49 permanece intacto desde 1988.

Para Thompson-Herah, este sábado é o quarto ouro olímpico, já que na Rio-2016, além dos 100 metros, ela venceu nos 200 metros e no revezamento 4x100m.

A atleta de Kingston se vinga assim do que vivenciou no último Mundial, em Doha, há dois anos, quando ficou de fora do pódio (4ª), em prova vencida por Fraser-Pryce, ex-companheira de treinos.

Fraser-Pryce acumula agora sete medalhas olímpicas (duas de ouro, três de prata, uma de bronze), conquistadas em três edições. Ela se torna assim a quarta mulher com mais metais olímpicos no atletismo.

A Jamaica já havia conquistado a trinca nos 100 metros femininos nos Jogos de Pequim de 2008 (Fraser-Pryce venceu então, à frente de Sherone Simpson e Kerron Stewart).

A marfinense Marie-Josée Ta Lou (10.91) terminou em quarto lugar, como aconteceu no Rio nos 100 e 200 metros.