Pedro Barros, Quintas e Luiz Francisco entram na pista pelo Skate Park

Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas encerram a estreia do Skate nas Olimpíadas de Tóquio-2020 nesta quarta-feira (4/8). Os brasileiros tentarão subir no pódio representando o país na categoria Park, depois de as meninas Dora Varella, Yndiara Asp terem sido finalistas, mas sem conquistar medalha. Os skatistas se apresentam na pista do Parque Ariake Urban Sports, no Japão, às 21h, na fase classificatória. Se avançarem à final, retornam ao bowl na madrugada de quinta-feira (5/8), à 0h30.

Pedro Quintas será o primeiro brasileiro a entrar na pista. O paulista estará na bateria dois das classificatórias. Na sequência, Luiz Francisco entra na bateria três e Pedro Barros na quarta.

O Skate foi incluído pela primeira vez no programa olímpico em Tóquio-2020 com duas categorias: Park e Street. A estreia da modalidade no torneio foi com o Street em que Kelvin Hoefler e Rayssa Leal fizeram história ao conquistar a prata. Pâmela Rosa, Letícia Bufoni, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna também estiveram no Parque Ariake Urban Sports se apresentando na categoria. As meninas Dora Varella, Yndiara Asp e Isadora Pacheco disputaram no Park.

As categorias se diferenciam desde a pista até a avaliação e classificação. No Street, os skatistas dão voltas em um local plano com obstáculos que simulam objetos do cotidiano, como escadas, bancos e corrimões. Os 20 atletas dão duas voltas na pista e depois fazem cinco manobras. Os seis skatistas com as maiores notas vão à final.

No Park, também são 20 competidores na fase classificatória. No entanto, os atletas dão três voltas de 45s dentro do bowl (pista côncava, que lembra uma piscina). Passam para a disputa do pódio os oito primeiros.

Luiz Francisco foi o primeiro brasileiro a carimbar o passaporte para Tóquio, em 11 de maio deste ano. Com o cancelamento do Mundial de Park de 2021, o brasileiro, que estava na segunda posição do ranking do World Skate - órgão regulador da modalidade, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) - se garantiu nos Jogos Olímpicos matematicamente, após participação em dois torneios classificatórios em 2019.

A vaga de Pedro Quintas e Barros veio no Dew Tour 2021, em Des Moines (Iowa, Estados Unidos). O campeonato serviu como último evento classificatório para os Jogos Olímpicos.

Luiz Francisco

Natural de Lorena (SP), o brasileiro de 21 anos é um dos favoritos a subir no pódio de Tóquio-2020. Luiz Francisco está na terceira posição do ranking mundial à frente dos compatriotas que competem com ele.

Em 2019, o paulista participou do Aberto Internacional de Nanjing (China) e do Mundial, que aconteceu em São Paulo. Os torneios eram classificatórios para as Olimpíadas e Luiz foi vice-campeão em ambos. No mesmo ano, passou a integrar a Seleção de Skate Park.

O atleta começou a sua trajetória na modalidade no Cave Pool, pista de skate que fica no bairro Butantã na capital paulista. De origem humilde, Luiz precisou se esforçar muito para conseguir viver do esporte.

Pedro Barros

Com 26 anos, o catarinense de Florianópolis (SC) se apaixonou pelo esporte quando tinha três. Filho do ex-sufista André Barros, ele iniciou a carreira profissional aos 13 anos. Atualmente, está logo atrás de Luiz Francisco no ranking mundial.

Aos 14, terminou o X-Games de Los Angeles em terceiro lugar. No ano seguinte, Barros foi campeão do torneio. O brasileiro subiu mais cinco vezes no topo do pódio do evento. Em 2016 e 2017, ficou com a prata no Mundial. Em 2019, conquistou o ouro.

Pedro Quintas

Caçula do trio com 19 anos, está na décima posição do ranking da World Skate. Natural de São Paulo (SP), Quintas tem em seu currículo o bronze do Mundial de 2019. Com apenas três anos, ganhou o seu primeiro skate e começou a andar, com ajuda do pai, nas pistas do Parque Novo Mundo, bairro da zona norte da capital paulista. O constante contato com outros atletas no local o influenciou a seguir no esporte de forma profissional.

