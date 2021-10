Vídeo: namorada de ex-PSG tenta atropelar o jogador, diz jornal

RN Ronayre Nunes

Ironicamente, Aurah adora compartilhar cliques com a Lamborghini de Rodríguez - (crédito: Reprodução/Twitter/Instagram/@jeserodriguez10/@aurah.ruiz)

O casal formado pela influencer Aurah Ruiz e o ex-jogador do PSG Jesé Rodríguez voltou a estampar a home dos principais sites europeus nesta quarta-feira (13/10). A dupla protagonizou um novo barraco no último domingo (10/10), com direito até a vídeos circulando nas redes sociais.



De acordo com o jornal da emissora espanhola Canarias7, Rodríguez teria sido atropelado por Aurah Ruiz depois de uma briga. A influencer teria avançado com uma Lamborghini branca (um dos carros de Rodríguez) contra o jogador na saída de um mega-show do cantor Justin Quiles.

Em um vídeo que circula no Twitter é possível ver o carro. Na calçada, Rodríguez é acompanhado por um grupo de pessoas enquanto manca. Não é possível ver claramente Aurah.

Nesta última terça-feira (12/10), contudo, os dois foram às redes sociais negar a suposta briga postando vários cliques juntos. Pelo stories, Aurah chegou a ironizar a notícia alegando que só lhe trouxe “mais seguidores”.

Histórico

O casal vive uma relação cheia de altos e baixos — que são bem destacados pela imprensa europeia. Rodríguez já se arriscou na carreira musical, sob o nome de Jey M, e no ano passado, lançou o single Tu favorito. No clipe, Aurah aparece e os dois trocam carícias.

Mas nem só de hit vive o casal. Em junho deste ano, enquanto Aurah estava trancada em um reality-show na TV espanhola, um verdadeiro escândalo estourou contra o casal. A imprensa europeia contou que Rodríguez teve um affair com Sandra Pica, famosa no país pela participação no reality A ilha das tentações. Na época, Sandra negou o caso. “Não tenho nada a esconder, ela (Aurah) sabe de tudo. Não estive com Jesé. Eu nunca faria isso com ela. Só o vi uma vez na vida e com a presença de Aurah”.