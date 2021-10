Ingressos para decisão entre Palmeiras e Flamengo podem custar mais de mil reais

CB Correio Braziliense

A 41 dias da final da Libertadores em jogo único entre Palmeiras e Flamengo, em 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, cresce a expectativa pelo anúncio do preço dos ingressos para a decisão no Uruguai. A tendência é de que o bilhete seja caríssimo, mas os fãs dos dois clubes não parecem preocupados com questões financeiras. Apesar do custo elevado das diárias, os hotéis estão cheios de reservas para o período do confronto.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não divulgou o preço do ingresso, mas o blog do Marcel Rizzo no UOL indica que não será nada barato. A entidade estaria planejando cobrar US$ 250 (R$ 1,36 mil) para as entradas que serão reservadas aos clubes. O martelo será batido em uma reunião para tratar de logística e distribuição dos bilhetes com representantes de Palmeiras e Flamengo. A contraproposta dos dirigentes seria entre US$ 100 (R$ 545) e US$ 150 (R$ 818). A entidade dificilmente chegará a esses valores.

Há dois anos, o ingresso para a primeira decisão da Libertadores em jogo único, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, custou US$ 80 (R$ 340 na cotação da época, R$ 435 na atual). Embora Palmeiras e Flamengo sejam os protagonistas da decisão deste ano, o mando do jogo é da Conmebol. O procedimento é semelhante na decisão da Champions League, por exemplo. Chelsea e Manchester City não tiveram influência no preço do tíquete cobrado para acesso ao Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal, na finalíssima da temporada passada.

A Conmebol pretende anunciar o valor do ingresso em no máximo duas semanas. A comercialização será no site da entidade. Os clubes estabelecerão prioridades de compras, como sócios torcedores, por exemplo. Palmeiras e Flamengo terão direito a 50% do total de público liberado. Em meio ao combate à pandemia do novo coronavírus, o governo uruguaio ainda não definiu a capacidade do Estádio Centenário para as decisões não somente da Libertadores, mas também da versão feminina e da Copa Sul-Americana. A Conmebol tem garantia de pelo menos 30 mil assentos na arena da final da Copa de1930. A última decisão da Libertadores, no Maracanã, não teve venda de ingresso. Foram distribuídos 5 mil convites.

A decisão do preço dos ingressos e da capacidade do estádio também interessa a Athletico-PR e Red Bull Bragantino. Os dois clubes brasileiros decidirão a Copa Sul-Americana no Centenário uma semana antes. Estima-se que o tíquete não sairá por menos de US$ 150 (R$ 816).

Enquanto isso...

Os hotéis de Montevidéu estão lotados de reservas para os dias de novembro em que serão disputadas as finais da Libertadores e Sul-Americana. A informação é do presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes do Uruguai, Francisco Rodríguez.

Os preços de hospedagem em residências particulares dispararam. “Os hotéis de Montevidéu estão cheios para o fim de semana de 27 de novembro, data da final da Libertadores”, atesta Rodríguez. A situação é semelhante nos departamentos de Canelones e Maldonado, e os pedidos de reserva estão sendo feitos, agora, em localidades ainda mais afastadas. Para o fim de semana de 20 de novembro, quando se disputa a final da Sul-Americana, ainda há possibilidades”, informou o presidente.

Apesar de os hotéis de Montevidéu contarem com cerca de 12 mil camas disponíveis, este número caiu pela metade devido à pandemia. A falta é suprida por uma ampla oferta de residências particulares em plataformas como Airbnb e Booking, onde os preços dispararam.

Para o fim de semana de 19 a 21 de novembro, o preço da diária no Airbnb varia em torno de US$ 80 (R$ 436). Para o fim de semana seguinte, data da final da Libertadores, a média da diária é de US$ 700 (R$ 3.822). Estima-se que entre 30 mil e 40 mil torcedores brasileiros desembarcarão em Montevidéu nesses dias, embora autoridades uruguaias ainda não tenham definido a capacidade permitida para esses eventos. O Uruguai abrirá suas fronteiras em 1º de novembro aos estrangeiros vacinados contra a covid-19.

Em relação às passagens aéreas, um dos melhores preços para ida na sexta-feira e retorno do domingo está em R$ 9.799. Há voos mais baratos para essa data, mas que aterrissariam já com a bola rolando. Caso o torcedor possa sair um dia antes de Brasília, consegue bilhetes a R$ 7.442. No entanto, caso consiga passar mais tempo, por exemplo, de 24 a 29, ida e volta saem por volta de R$ 5 mil.