Após derrota na Libertadores, Flamengo anuncia saída de Renato Gaúcho

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal)

Após perder a decisão da Taça Libertadores no último sábado (27/11), o Flamengo anunciou a saída do técnico Renato Gaúcho. Renato estava sob comando do time desde 10 julho de 2021, após a saída de Rogério Ceni, e vinha sofrendo críticas da torcida referentes a atuações do Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Sob comando do técnico o time rubro-negro foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, enquanto jogava em casa contra Athletico-PR.

Depois da derrota contra o Palmeiras no último sábado, durante conversa com os jogadores no vestiário, Renato Gaúcho já falava em tom de despedida.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal", diz o pronunciamento oficial. Quem comandará o time nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro é o auxiliar Maurício Souza.