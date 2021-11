Pilotos de Fórmula 1 levam troféus para Bola de Ouro e chocam público

Td Talita de Souza

Ação que trouxe mistério e entusiasmo ao público foi promovida pela Alpine Cars, patrocinadora do evento Bola de Ouro - (crédito: Twitter/Reprodução)

Pouco antes de Lionel Messi e Alexia Putellas serem coroados os melhores do mundo no futebol, na categoria masculina e feminina, na tarde desta segunda-feira (29/11), os troféus da 65ª edição da Bola de Ouro foram entregues de maneira misteriosa por dois homens com capacetes.

Em vários vídeos compartilhados nas redes sociais da revista France Football, que promove a premiação, o mistério era mantido. “Os troféus estão prontos e a caminho da premiação. Abra os olhos, você provavelmente viu alguma coisa”, escreveram na legenda de um vídeo em que os dois homens colocam os troféus no porta mola de um carro esportivo de luxo e partem por Paris.

Ao chegar no local do prêmio, os ‘entregadores’ entraram no salão da premiação, em Paris, com as duas Bolas de Ouro em mãos e caminharam até o palco. O público atento e calado observava com curiosidade. Em seguida, as identidades dos homens foram reveladas: eram Fernando Alonso e Esteban Ocon, pilotos de Fórmula 1.

Em um registro compartilhado pelo perfil da premiação, é possível ver o espanto das estrelas do futebol ao reconhecer os homens: Messi e Kylian Mbappé aplaudem em êxtase. Veja:

The Ballon d’Or trophees are brought by Fernando Alonso and Esteban Ocon from @AlpineF1Team!



@alpinecarsFR pic.twitter.com/u7IPR0koi5 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

A ‘entrega’ foi mais do que uma brincadeira para divertir o público: foi uma ação publicitária para lembrar que a Alpine Cars, marca que promove os dois pilotos na Fórmula 1, era patrocinadora do evento.

“A Alpine e a Ballon d’Or (Bola de Ouro) foram criadas com um ano de diferença, em 1955 e 1956 respectivamente. Além disso, ambas foram fundadas com a mesma ambição: promover o desempenho em seus respectivos campos”, disse a Alpine em um comunicado.

“Esta parceria é baseada nessa herança compartilhada, o que nos permite celebrar plenamente a excelência esportiva e os valores universais que personificamos hoje: superar-se, respeitar, demonstrar espírito esportivo e buscar a excelência”, pontuaram.

Et oui, nos pilotes @AlpineF1Team étaient les invités mystères qui ont apporté les trophées du #BallonDor sur scène ! @lachainelequipe @lequipe pic.twitter.com/0m1ekDLJlY — Alpine Cars FR (@alpinecarsFR) November 29, 2021

Ainda deu tempo de Alonso garantir um autógrafo do meio-campista Pedri, do Barcelona, que conquistou, na mesma premiação, o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21 do ano.

#BallonDor | Fernando Alonso, piloto da F1, recebeu uma camisa da Seleção Espanhola autografada pelo Pedri.



Quanta moral do garoto! pic.twitter.com/SVgz0UJgod — Menina Culé (@MeninaCule) November 29, 2021

Aí do nada, aparece Fernando Alonso e Esteban Ocon no Bola de Ouro! É isso pessoal! pic.twitter.com/JYsCeJRwdn#F1noBP #F1 — BP • Boletim do Paddock (@diznoboletimque) November 29, 2021

Fernando Alonso e Esteban Ocon no palco do Ballon D'or é o maior crossover do esporte mundial na história. — FutebolNews (@realfutebolnews) November 29, 2021