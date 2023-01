Brasília Vôlei encara o invicto Praia Clube pela Superliga Feminina

PM Paulo Martins*

O próximo desafio do Brasília dentro da Superliga Feminina de Vôlei promete ser o mais difícil da temporada até o momento. No 12º jogo da primeira fase, o time do Distrito Federal vai a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para encarar as líderes do Praia Clube, invictas no certame. O duelo desta sexta-feira (13/01) acontece às 18h30, na Arena Dentil.

O desempenho das mineiras é impressionante: são 31 pontos de 33 possíveis dentro do torneio. Uma invencibilidade nos 11 duelos disputados que apenas não alcançou a perfeição devido a duas vitórias no tie-break.

O aproveitamento de momento é 94%, seis unidades a mais em relação à forma inicial da última temporada, em 88%, culminando no vice-campeonato frente ao Minas, decidido na capital federal. As rivais de Belo Horizonte também foram carrascas no último Campeonato Mineiro, também deixando o Praia em segundo lugar.

Por outro lado, as candangas precisam do triunfo para chegar ao panteão dos classificados às quartas de final da competição. Com o nono lugar atual, as brasilienses estão a somente dois pontos do Barueri, com 12 pontos, resumidos em quatro triunfos e sete reveses. A partida desta noite tem transmissão do SporTV.



