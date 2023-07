Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo

PM Paulo Martins*

(crédito: Gilvan de Souza/CRF)

O atacante Bruno Henrique foi ausência nos treinos do Flamengo nesta segunda-feira (10/7), no Centro de Treinamentos George Helal, o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O jogador teve uma lesão confirmada nos ligamentos do tornozelo e do joelho na perna esquerda, ambas por um estiramento, passando por fisioterapia para recuperar.



O atleta foi incluído pelo técnico Jorge Sampaoli nos instantes finais do empate em 1 x 1 diante do Palmeiras, em São Paulo, no último sábado (8/7), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já nos acréscimos, o ponta subiu para disputar uma cabeçada com o zagueiro Luan, que caiu pisando no calcanhar do flamenguista.

O árbitro Ramon Abatti Abel marcou falta por acidente, sem aplicar algum cartão ao alviverde. Os exames médicos, apesar do estiramento, não constataram fratura, indicando que possa haver uma volta mais rápida em relação à última lesão sofrida. Com isso, o camisa 27 rubro-negro está separado do restante do elenco para o recondicionamento.

Bruno Henrique perderá o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, em Curitiba, na próxima quarta-feira (12/7), contra o Athletico-PR. Na vitória do jogo de ida, por 2 x 1, na quarta-feira passada (5/7), o jogador anotou o gol da vitória.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

