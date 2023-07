Seleção Feminina tem folga depois de sequência de treinos na Austrália

PM Paulo Martins*

Após período inicial de adaptação e treinos no Resort Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, a segunda-feira (10/7) foi de folga para as jogadoras da Seleção Brasileira. Os experimentos serviram para a habilitação das atletas ao fuso horário e ao campo de jogo na primeira parada da verde-amarela antes do começo da Copa do Mundo Feminina.

No último dos quatro dias de atividades, no domingo (9/7), as jogadoras contaram com uma presença ilustre na concentração. A campeã mundial de natação Etiene Medeiros, residente no país da Oceania, compareceu ao exercício da Canarinha, após convite feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Seleção Brasileira recebeu a campeã mundial de natação Etiene Medeiros em treino na parte inicial da preparação em Gold Coast, na Austrália, para a Copa do Mundo Feminina (foto: Thaís Magalhães/CBF)

"Ficamos bem felizes com o convite, estar aqui olhando de perto é uma outra vivência e conhecer as meninas, muitas delas eu só vejo pela televisão. Estar aqui um pouquinho nem que seja a dez metros mandando um pouquinho de energia é muito importante", contou a nadadora, que passou a viver do outro lado do mundo há um mês.

Etiene estará presente no Suncorp Stadium, em Brisbane, para ver o duelo contra a França, no dia 29 de julho, pela segunda rodada do Grupo F. "Vamos com um pessoal, então, acho que vai ser legal e divertido. Futebol é algo que traz muita energia e muita positividade para estar em coletivo, então, vai ser um momento inesquecível pra mim", espera.



