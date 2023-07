Tenista ganha ingresso de Styles após perder show por avançar em Wimbledon

YR Yasmin Rajab

(crédito: Reprodução/Instagram/@elisvitolina)

Ao achar que não seria classificada no torneio de Wimbledon, a tenista ucraniana Elina Svitolina comprou um par de ingressos para assistir ao show de Harry Styles, em Viena, na Áustria. No entanto, a atleta foi classificada e precisou mudar seus planos.

Diante da situação, Elina decidiu passar as entradas para outra pessoa. "Ei pessoal! Eu deveria ir ver o show do meu favorito @harrystyles em Viena amanhã... Mas Wimbledon mudou meus planos. Alguém quer ir? Eu tenho dois ingressos", compartilhou a ucraniana.



No entanto, a publicação feita nas redes sociais acabou chamando a atenção do próprio músico britânico que, além de parabenizar a tenista, aproveitou para convidá-la para assistir algum de seus shows.

"Parabéns! Temos quatro shows pela frente, você é bem-vinda em qualquer um deles. Boa sorte no resto do torneio", escreveu o cantor.

Na próxima etapa da competição, Elina vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek.

