Atletas de Brasília se animam para a etapa do Circuito Brasileiro na cidade

A nata do voleibol de praia está de volta ao Distrito Federal. De quarta-feira (12/7) até domingo (16/7), Brasília recebe a sexta etapa da 32ª edição do Circuito Brasileiro da modalidade, no Parque da Cidade, com os principais nomes do esporte em ação. Diversos destaques brasilienses também estarão nas quadras montadas na capital federal com o objetivo de conquistar uma medalha em casa. A disputa terá, ao todo, 18 atletas brasilienses competindo nos três níveis do torneio nacional.

Hoje, entre 8h e 18h20, a cidade terá as definições da competição qualifying. De lá, oito duplas vão se juntar a mais oito na fase de grupos do Torneio Aberto, marcada para amanhã. O mata-mata começa na sexta-feira com as oitavas de final e se estende até sábado, quando começa a decisão. Nestas etapas, serão 14 brasilienses em quadra: 13 estão na fase prévia, incluindo três duplas totalmente locais. Nos grupos, a brasiliense Teresa joga com a carioca Bárbara.

O campeão do aberto, inclusive, vai garantir vaga no próximo Torneio Top-12, na etapa de Salvador. Em Brasília, a disputa ocorre de sexta-feira até domingo e já tem nomes confirmados, incluindo os destaques Ana Patrícia/Duda e Arthur/Adrielson, atuais líderes do ranking brasileiro. A elite, porém, também terá representantes brasilienses. No feminino, Ângela joga com a dupla alagoana Neide. No masculino, os candangos Gabriel Santiago/Felipe jogam juntos. Outro representante local, Léo Vieira atua ao lado do sergipano Matheus. Eles se preparam para jogar o Top-12 pela segunda vez na temporada 2023.

"A expectativa está muito boa. Trabalhamos forte com o objetivo de chegar no Top-12 e, em Brasília, é sempre mais especial. Família, amigos... o Matheus é de Sergipe e chegou uns dias antes para a gente se ajustar melhor, o que ajuda muito. Vamos aproveitar essa energia boa dos brasilienses para a gente fazer bons resultados. Espero Brasília em peso para torcer pelos atletas da casa", convocou Léo Vieira.

Os ingressos para acompanhar os cinco dias de jogos são gratuitos. Para garanti-los, o torcedor precisa acessar o site eventos.voleibrasildigital.com.br e gerar o voucher para os dias de preferência. A arena do Parque da Cidade foi montada para abrigar 990 espectadores e pode ser acessada pelo estacionamento 12 do local. Entre quarta e sábado, os jogos vão ser disputados entre 8h e 19h40. No domingo, reservado para as finais do Top-12, agenda de partidas começa 8h30 e vai até às 11h.

Bom desempenho

As cinco etapas anteriores do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia tiveram diversos destaques do Distrito Federal. Léo Vieira, inclusive, puxa o brilho brasiliense na temporada 2023 da competição nacional. Na terceira rodada de jogos, disputada em Saquarema (RJ), ele e Matheus faturaram a medalha de ouro.

Todas as outras fases do torneio terminaram com atletas da cidade no pódio. Em Maringá (PR), Gabriel Santiago e Felipe faturaram uma prata. Teresa ganhou uma premiação da mesma cor em Itapema (SC). Em Cuiabá (MT), a atleta somou mais um bronze ao lado de Talita. A dupla, inclusive, encerrou a parceria após a disputa. A candanga, agora, passar a competir ao lado de Bárbara.

Candangos em quadra

Qualifying - Round 64

Masculino

Luccas (DF)/Vialme (DF)

Tanner (GO)/Divino (DF)

Feminino

Nathalia (DF)/Natalia (DF)

Ana Débora (DF)/Dandara (MA)

Gleurice (DF)/Kenia Mara (GO)

Josy (RN)/Keli (DF)

Julia Leite (DF)/Marina (DF)

Qualifying - Round 32

Feminino

Bitencourt (PR)/Camila (DF)

Solange (DF)/Julhia (ES)

Beatriz (RJ)/Bia (DF)

Torneio principal

Feminino

Tereza (DF)/Bárbara (RJ)

Top 12

Feminino

Ângela (DF)/Neide (AL)

Masculino

Gabriel Santiago (DF)/Felipe (DF)

Leo Vieira (DF)/Matheus (SE)

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia - Etapa de Brasília

Onde: Parque da Cidade - Estacionamento 12

Quando: de 12 a 16 de julho

Entrada: Gratuita

Ingressos: https://eventos.voleibrasildigital.com.br/

Programação

Quarta-feira (12/7)

Torneio qualifying do Aberto – 8h às 18h20

Quinta-feira (13/7)

Fase de grupos do Aberto – 9h30 às 17h30

Sexta-feira (14/7)

Oitavas e quartas de final do Aberto; Fase de grupos do Top-12 – 9h às 19h10

Sábado (15/7)

Oitavas e quartas de final do Top-12 e semifinais, disputas pelo bronze e finais do Aberto – 8h às 13h20; Semifinais do Top-12 – 16h às 19h40

Domingo (16/7)

Disputas pelo bronze e Finais do Top-12 – 8h30 às 11h

