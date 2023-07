Morre Fernando Ferretti, icônico treinador de futsal, aos 69 anos

PM Paulo Martins*

O técnico Fernando Ferretti, histórico nome do futsal nacional, faleceu nesta quarta-feira (12/7), aos 69 anos, em Joinville - (crédito: Divulgação/Jaraguá Futsal)

O futsal brasileiro perdeu um personagem histórico nesta quarta-feira (12/7). Morreu o ex-técnico Fernando Ferretti, aos 69 anos, em Joinville, Santa Catarina. Ele estava internado em um hospital da cidade e não teve a causa da morte revelada. O treinador comandou a Seleção Brasileira, além de ter passagens marcantes em times como Jaraguá, Joinville, Corinthians e Santos.



As conquistas de toda a carreira fizeram do comandante um dos mais reconhecidos no cenário nacional e internacional. Entre as glórias da carreira, teve maior relevância no Jaraguá, clube no qual treinou craques como Falcão e foi campeão de quatro Ligas Nacionais, seis Libertadores, seis Taças Brasil, quatro Superligas, além de torneios locais.

"Maior técnico de futsal de todos os tempos, Ferretti comandou o Aurinegro de 2001 a 2010, e de 2018 a 2019, e se tornou ídolo ao levar o clube aos principais títulos de sua história. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Fernando Ferretti, o nosso eterno professor!", relata o comunicado do clube.

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), também lamentou o falecimento do profissional, assim como o time da cidade onde vivia. "O JEC Futsal lamenta profundamente o falecimento do treinador multicampeão Fernando Ferretti. O técnico esteve à frente da equipe de 2012 a 2014, período em que conquistou a Superliga e três campeonatos estaduais. Desejamos força aos familiares e amigos nesse momento difícil. Os seus ensinamentos e contribuições para a nossa modalidade continuarão vivos eternamente", diz a nota oficial. O velório será ainda nesta quarta-feira (12/7), na Capela Mortuária Borba Gato, em Joinville, no interior catarinense.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Correio no Brasileirão: Podcast debate rodada em que perdemos Gabi Anelli

Correio no Brasileirão: Podcast debate rodada em que perdemos Gabi Anelli Esportes Bruno Lage é apresentado no Botafogo com promessa de transição pacífica

Bruno Lage é apresentado no Botafogo com promessa de transição pacífica Esportes Seleção Feminina: Brasil terá jogo contra a China com portões fechados

Seleção Feminina: Brasil terá jogo contra a China com portões fechados Esportes Vitor Roque no Barça: renovação do ataque da Seleção passa pela Espanha

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.