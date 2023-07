Guia da Rodada 15 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

PM Paulo Martins*

O Campeonato Brasileiro já aponta para o fim do primeiro turno, na altura da 15ª rodada, a ser aberta neste sábado (15/7). O recente calendário de copas, aliviado para as próximas semanas, muda a dinâmica do ânimo e da fase dos times envolvidos nos pontos corridos, com mais de um terço do certame realizado.

A semana de definição das quartas de final da Copa do Brasil é um dos aspectos a mudar a história do próximo fim de semana no Brasileirão, a partir do futuro dos classificados e eliminados. Das quatro chaves, apenas Corinthians x América-MG não teve definição, devido aos jogos de ambos no play-in da Copa Sul-Americana, com a volta sendo disputada neste sábado (15/7), na Neo Química, em São Paulo, com vantagem parcial do Coelho, depois do 1 x 0 da ida.

Os paulistas enfrentariam o Grêmio, enquanto os mineiros jogariam diante do Vasco, em partidas adiadas e ainda sem data marcada. Com as semanas a seguir sem duelos eliminatórios, uma brecha no calendário do futebol brasileiro favorece um maior ritmo da competição, com a próxima atenção em copas para boa parte dos clubes a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, no começo de agosto.



Botafogo x Bragantino

Para seguir com a ponta da competição, o Glorioso tem a força da torcida, com a invencibilidade em casa, para bater o único rival invicto no campeonato considerando as cinco últimas rodadas, com três vitórias, dois empates e a entrada no G-6. Uma outra diferença entre ambos foi o andamento da semana, com o time da Estrela Solitária encaminhando passagem às oitavas da Sul-Americana, onde o Massa Bruta já se encontra.

Local: Nilton Santos

Horário: sábado (15/7), 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Cláudio Caçapa.

Bragantino

Cleiton; Jadsom, Luan Freitas, Eduardo e Juninho Capixaba; Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.



Cruzeiro x Coritiba

Apesar da vitória em casa na última oportunidade, o Celeste tem sofrido recentemente quando joga em casa, com quatro quedas seguidas como mandante antes de bater o São Paulo. Entretanto, a fase de recuperação contra um time do Z-4 pode fazer a diferença: mesmo vindo de duas vitórias seguidas, o Coxa terá as ausências de Henrique e Alef Manga na visita a Belo Horizonte.

Local: Independência

Horário: domingo (16/7), 11h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Cruzeiro

Rafael; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Stênio, Wesley e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

Coritiba

Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Jamerson; Bruno Gomes, Fransérgio e Marcelino Moreno; Robson, Gabriel Boschilia e Rodrigo Pinho. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Fluminense x Flamengo

Um mês e meio depois de eliminar os tricolores, o rubro-negro volta a repetir o clássico na missão de iniciar uma caçada à liderança. Apesar disso, o Fla terá alterações na defesa, com Ayrton Lucas e Fabrício Bruno suspensos após o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras. Do outro lado, o Flu conseguiu esvaziar o departamento médico e, entre os titulares usuais, não poderá ter apenas Paulo Henrique Ganso, com lesão no pé.

Local: Maracanã

Horário: domingo (16/7), 16h

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Matheus Martinelli, Lima e Keno; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Leo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel. Técnico: Jorge Sampaoli

São Paulo x Santos

Com alto astral pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, o Soberano tem mais um clássico, desta vez em casa — onde perdeu apenas uma vez, sendo o segundo melhor mandante, atrás do Botafogo — para tentar voltar ao G-6. Em contrapartida, o Peixe quer seguir se afastando da má fase e da zona de rebaixamento, a cinco pontos de diferença, estando sequer na área da Copa Sul-Americana.

Local: Morumbi

Horário: domingo (16/7), 16h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Santos

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson; Rodrigo Fernández, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Fortaleza x Cuiabá

De olho em uma vaga no G-6, o Leão aproveita a boa fase para tentar ter mais três pontos, sendo um dos invictos como mandante no certame. Já o Dourado deseja se afastar da zona de rebaixamento, estando a quatro pontos do Goiás, primeiro da área de descenso. Em quatro dos últimos cinco jogos, os mato-grossenses enfrentaram confrontos diretos na parte baixa da classificação, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Local: Castelão

Horário: domingo (16/7), 16h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Fortaleza

João Ricardo; Britez, Titi, Igor Benevenuto e Bruno Pacheco; Hercules, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Denilson, Raniele e Cepellini; Jonathan Cafu, Iury Castilho e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Internacional x Palmeiras

Com dinâmicas de mercado diferentes na janela de transferências, ambos buscam a recuperação na competição. Atual vice-campeão, o Colorado buscou Charles Aránguiz, Enner Valencia e Sergio Rochet, este último ainda sem estrear. Por sua vez, o campeão brasileiro vem sob forte pressão pela falta de reforços, uma das causas da eliminação na Copa do Brasil diante do São Paulo.

Local: Beira-Rio

Horário: domingo (16/7), 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Internacional

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gustavo Campanharo, Aránguiz e De Pena; Wanderson, Luiz Adriano e Valencia. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR x Bahia

As equipes vão experimentar os primeiros efeitos das eliminações na Copa do Brasil para Flamengo e Grêmio, respectivamente. O Furacão, oscilante, terá as próximas três rodadas como tempo útil para se recuperar nos pontos corridos antes de voltar a um mata-mata, quando encara o Bolívar, pela Libertadores. Enquanto isso, o Tricolor de Aço terá mais espaço na luta direta contra a degola, estando em 16º, a duas unidades do Goiás.

Local: Arena da Baixada

Horário: domingo (16/7), 18h30

Transmissão: Cazé TV

Escalações prováveis

Athletico-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho e Christian; Canobbio, Vitor Bueno e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Chávez; Rezende, Acevedo e Cauly; Ademir, Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.



Goiás x Atlético-MG

O fechamento da rodada tem o Esmeraldino ansioso por uma recuperação, vindo de três derrotas seguidas e abrindo o Z-4. Além disso, o alviverde enfrenta o terceiro melhor visitante do Brasileirão: o Galo fez 11 dos 21 pontos quando saiu de Belo Horizonte. Este aspecto servirá para o time de Luiz Felipe Scolari buscar a vitória depois de sete jogos, a primeira sob o comando do técnico gaúcho.

Local: Serrinha

Horário: segunda-feira (17/7), 20h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Alesson; Palacios, Matheusinho e Diego Gonçalves. Técnico: Armando Evangelista.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Edenílson, Battaglia e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

