Lionel Messi assina com Inter Miami até 2025

O atacante argentino Lionel Messi assinou contrato com a Inter Miami até o fim de 2025 - (crédito: Divulgação/Inter Miami)

O astro argentino Lionel Messi assinou contrato com o Inter Miami até o final da temporada 2025, anunciou a franquia da Major League Soccer (MLS) neste sábado (15).

O jogador de 36 anos irá se integrar à equipe "nos próximos dias", informou o clube, cujo um dos proprietários é o ex-meia inglês David Beckham.

"Estou muito emocionado em começar este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami e nos Estados Unidos", disse Messi em comunicado. "É uma oportunidade fantástica e, juntos, seguiremos construindo este projeto. A ideia é começar aqui, na minha nova casa", acrescentou.

O Inter Miami, que vive uma crise esportiva e é o penúltimo colocado da MLS, divulgou também neste sábado as primeiras imagens de Messi usando a camisa 10 do time.

"Sim, pessoal. Nos vemos em Miami", disse o argentino ao final do vídeo de 40 segundos gravado no estádio DRV PNK, onde no domingo o craque será apresentado aos torcedores.

O Inter também confirmou que o primeiro jogo em que Messi estará disponível para estrear será no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul do México, na primeira rodada da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS e da liga mexicana.

De acordo com o portal The Athletic, o contrato do argentino inclui uma cláusula de renovação automática até 2026, ano em que os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo em conjunto com Canadá e México.

