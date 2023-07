Governo decreta ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

CB Correio Braziliense

Marta em treino da Seleção Brasileira na Austrália - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

O governo federal informou, nesta sexta-feira (14/7), que vai adotar o ponto facultativo para funcionários públicos nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina. A portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima terça-feira (18/7). A medida já é tradicionalmente adotada na Copa do Mundo masculina de futebol, mas é inédita no feminino.

A decisão de autorizar o ponto facultativo partiu de um pedido da ministra do Esporte, Ana Moser, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia que ambos acompanharam o treino da Seleção no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Com a flexibilização, servidores poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos durante a partida e até duas horas após o término. De acordo com a portaria, em dias de jogos que começarem até 7h30, o expediente terá início às 11h. Nos dias de jogos iniciados às 8h, o expediente começará ao meio-dia. O documento prevê ainda a compensação das horas não trabalhadas até o dia 29 de dezembro.

A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no fim de semana —dia 29, contra a França. O primeiro jogo está marcado para segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.