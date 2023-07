Vencedores do Torneio Aberto ganham vagas inéditas no Top-12

DQ Danilo Queiroz

Mafe e Wesley vibraram muito pelo ouro conquistado em Brasília - (crédito: Carlos Vieira/C.B./D.A. Press)

Duas duplas conquistaram classificações inéditas para o Top-12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Ontem, na arena do Parque da Cidade, em Brasília, Mafe/Manu, no feminino, e Wesley/Denilson, no masculino, se sagraram campeões da etapa da capital federal do Torneio Aberto da competição nacional. Os triunfos garantiram a eles um lugar na disputa principal da sétima fase de partidas do certame organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), marcada para Salvador, entre 23 e 27 de agosto.

No sábado (15/7), na arena brasiliense, a equipe formada pela carioca Mafe e a mineira Manu teve um dia praticamente irretocável. Nas semis, a dupla não teve dificuldades para ganhar de Carolina/Maria Luiza, por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/16. O triunfo as credenciou para decisão contra Rosimeire Lima/Maria Clara. A vitória dourada também veio por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 22/20. "Estou feliz demais com essa conquista. Não imaginava que seria tão rápida a nossa evolução", vibrou Mafe.

No feminino, o Distrito Federal bateu na trave por uma medalha. Derrotada na semi por Rosimeire Lima/Maria Clara, a dupla formada pela brasiliense Teresa e pela carioca Bárbara perdeu, também, a disputa de terceiro lugar no Parque da Cidade. Carol Sallaberry/Luiza levaram a melhor, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/14.

Wesley e Denilson tiveram uma trajetória mais dura em direção ao ouro inédito do Torneio Aberto do Circuito Brasileiro. Na semifinal, os pernambucanos fizeram jogo movimentado contra a dupla Pablo e Jô. A vitória de virada foi concretizada por 2 sets a 1 veio no tie-break, com parciais de 22/20, 14/21 e 9/15. A decisão teve domínio contra Lipe/Anderson Melo: 2 sets a 0, parciais de 21/12 e 21/17. "Nossa trajetória tem sido só de vitórias. Esse pódio veio na hora certa para firmarmos nossa parceria", celebrou Wesley.

Top-12

Se a etapa de Salvador já tem a definição de duas novas duplas no Top-12, a de Brasília conhecerá, hoje, os campeões masculino e feminino. Entre 8h30 e 11h, a arena montada pela CBV no Parque da Cidade vai receber as disputas pelo ouro e pelo terceiro lugar.

Entre as mulheres, a decisão vai ser protagonizada pelas dupla Duda/Ana Patrícia, a melhor do país. A competição dos homens terá Arthur/Adrielson competindo contra Felipe/Gabriel. O ingresso para acompanhar os jogos é gratuito. Para obtê-lo, o torcedor precisa reservar um voucher no site disponibilizado pela CBV: eventos.voleibrasildigital.com.br.

