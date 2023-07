Corinthians passa do América nos pênaltis e pega o São Paulo na semifinal

DQ Danilo Queiroz

Mais uma vez, o Corinthians sofreu bastante, mas conseguiu confirmar um lugar na semifinal da Copa do Brasil. Ontem, em confronto atrasado do mata-mata nacional contra o América-MG, o alvinegro venceu por 3 x 2, na Neo Química Arena. Como os mineiros ganharam a ida por 1 x 0, o confronto foi para os pênaltis. Na marca da cal, o clube paulista contou com a estrela do goleiro Cássio e se classificou.

Vice-campeão em 2023, o Corinthians está entre os quatro melhores da Copa do Brasil pela segunda temporada seguida. Na luta para figurar outra vez na decisão, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo terá um clássico paulista pela frente contra o São Paulo. As partidas serão disputadas nas janelas de 26 de julho e 16 de agosto.

Ao apito final, os corintianos celebraram a vaga, a segunda seguida nos pênaltis somente nesta edição do torneio nacional. "Segundo ano na semifinal. Não é fácil. Baixamos um pouco a guarda. Tomamos o gol que levou para os pênaltis, mas conseguimos concentrar e fomos felizes. Tive a felicidade de defender. O mais importante é que o Corinthians passou de fase", vibrou Cássio, ao SporTV. O goleiro é o maior pegador de pênaltis do alvinegro, com 31 cobranças defendidas.

"Tomara que não precise de pênaltis nas próximas. A gente estava preparado psicologicamente, com todo respeito ao América, no conjunto dos dois jogos, criamos muito mais. Merecíamos um resultado melhor no primeiro jogo. Mas o que vale é a classificação. Estamos muito felizes", ressaltou Yuri Alberto, ao SporTV.

Na sequência do torneio, o Corinthians vai se apegar em um retrospecto curioso. Nas últimas duas oportunidades em que emendou duas semifinais seguidas, o clube paulista sempre conquistou a taça. Foi assim nas edições de 2002 e de 2009. O alvinegro, porém, ainda tem mais um degrau antes de sonhar, de fato, com o tetracampeonato da Copa do Brasil.



