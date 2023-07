Vitória do São Paulo sobre o Santos amplia a boa sinergia no tricolor

DQ Danilo Queiroz

Calleri marcou duas vezes no duelo contra o Peixe, no Morumbi, e assumiu o topo artilharia do São Paulo na temporada. Agora, são nove gols no ano - (crédito: Rubens Chiri/São Paulo)

Bom futebol, duas vitórias seguidas em clássico, evolução na Série A do Campeonato Brasileiro e vaga confirmada na semifinal da Copa do Brasil. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o São Paulo surfa uma grande fase em uma etapa importante da temporada 2023. Ontem, o tricolor paulista ampliou o bom momento com vitória convincente sobre o Santos, por 4 x 1, no Estádio do Morumbi, em uma tarde onde praticamente tudo fluiu de forma positiva.

A apresentação completa do São Paulo foi amplificada por uma sinergia fina e rara com a própria torcida. Ontem, 58.127 torcedores acompanharam a goleada do tricolor sobre o Santos e protagonizaram o maior público em uma partida do clube na temporada. Em uma espécie de gratificação mútua por parte do time, foram presenteados com uma atuação inspirada do atacante Jonathan Calleri, autor de dois gols, e com a primeira bola na rede de Alexandre Pato no retorno ao Morumbi.

Calleri não marcava dois gols em uma partida desde novembro de 2022. De quebra, encerrou a "incômoda" artilharia de Galoppo no tricolor. Machucado desde março, o argentino ainda era o maior goleador do time no ano. Agora, foi ultrapassado pelo compatriota: 9 x 8. O tento de Alexandre Pato foi ainda mais marcante. O reforço do São Paulo não tinha um encontro com as redes desde julho do ano passado, quando ainda defendia o Orlando City. Ao marcar com nove minutos em campo, ampliou a utilidade ao time.

O uso do banco de reservas também amplia a sintonia do técnico Dorival Júnior com todas as peças do grupo tricolor. Dois gols da goleada sobre o Santos vieram de lá. Além de Pato, David começou o jogo como suplente e marcou pela segunda partida seguida após ser acionado. Provas da sinergia de um clube em plena evolução. "Os jogadores não estão se importando de estar no banco e, quando entram, sabem que mudam o comportamento. Tinham atletas dentro do elenco que estavam esquecidos e, agora, estão confiantes", ressaltou o treinador.



