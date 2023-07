Arbitral da FFDF define os detalhes da Segundinha 2023

GB Gabriel Botelho*

A Segunda Divisão do Campeonato Candango 2023 está definida. Nesta segunda-feira (17/7), em Conselho Arbitral realizado com representantes das 12 equipes participantes do torneio, foram montados os dois grupos que comporão a primeira fase do torneio.

Os grupos A e B contarão com seis equipes cada, e entrarão em campo a partir do dia 2 de setembro. A final está programada para o dia 21 de outubro. A competição dará às duas melhores equipes do campeonato o direito de participar da elite candanga em 2024.

Dentro de cada grupo, os seis times jogarão entre si em um total de cinco oportunidades cada um. Os dois melhores se classificam às semifinais, estas que terão confrontos de ida e volta. Os primeiros colocados de cada grupo poderão decidir as meias-finais diante da própria torcida. Os finalistas terão lugar na primeira divisão do campeonato local e decidirão a Segundinha em partida única.

De todas as equipes que demonstraram interesse em estar na competição deste ano, somente o Unaí não esteve no Conselho Arbitral. Por ter decidido não participar antes da definição dos grupos, porém, não sofrerá punição. No entanto, equipes como o Formosa e o Cruzeiro estarão ausentes do campeonato por opção própria. O Grupo A será composto por SESP/ Samambaense, Riacho City, Brazlândia, Planaltina, Greval e Aruc. O Grupo B, por outro lado, terá Canaã, Legião, Botafogo, Luziânia, Ceilandense e Sobradinho.



Anote na agenda

O dia 2 de setembro marcará o início da fase de grupos. Na primeira fase, todas as rodadas acontecerão durante os finais de semana. A quinta e última rodada se encerra no dia 30 de setembro, com os quatro semifinalistas já definidos. Estas acontecerão nos dias 7 e 14 de outubro, enquanto a final será no dia 21 do mesmo mês.

Além disso, segundo o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, todos os 12 clubes terão até 15 dias antes do início da Segundinha para definir os estádios onde mandarão as partidas. Para as respectivas estreias, cada equipe precisará contar, no mínimo, com 16 jogadores.

Confira os grupos da Segundinha 2023:



Grupo A

Aruc

Brazlândia

Grêmio Valparaíso

Planaltina

Riacho City

SESP/Samambaense

Grupo B

Botafogo

Canaã

Ceilandense

Legião

Luziânia

Sobradinho



Veja os jogos da primeira rodada:

ARUC x Riacho City

Planaltina x Brazlândia

Sesp/Samambaiense x Grêmio Valparaíso

Sobradinho x Canaã

Luziânia x Ceilandense

Botafogo x Legião



