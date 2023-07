Série D: saiba por que o invicto Ceilândia tem a quarta melhor campanha

PM Paulo Martins*

Série D: Ceilândia e Operário-MT em campo pela 8ª rodada - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

Uma curiosidade chama a atenção na classificação geral dos 64 clubes da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ceilândia é um dos dois times invictos no país ao lado do Ferroviário-CE entre os 124 clubes das quatro divisões. No entanto, a performance é insuficiente para ostentar a melhor campanha da quarta divisão. Três times são melhores do que o alvinegro candango: o próprio Ferroviário-CE, a Portuguesa-RJ e o Nacional-AM. Motivo: a coleção de empates do Gato Preto. O Ceilândia coleciona seis em 13 rodadas.

O time alvinegro tem 27 pontos, a mesma quantidade do Nacional-AM. Porém, o concorrente de Manaus acumula oito triunfos contra sete da equipe do Distrito Federal. Daí o quarto lugar no ranking geral da última divisão nacional. O Ferroviário-CE é o melhor: contabiliza 33. A Portuguesa-RJ consta em segundo com 28.

No fim das contas, a classificação geral é mera vaidade. Massageia o ego e dá vantagem de jogar a partida de volta em casa. Os confrontos da segunda fase são definidos de outra maneira segundo o regulamento da CBF. Alojados no Grupo A5, os quatro classificados cruzarão com o quarteto do A6.

A essa altura do campeonato, a Portuguesa lidera a chave vizinha. Hoje, enfrentaria o Brasiliense. Em segundo vem o Athletic de São João del Rei (MG) — quinto colocado na classificação geral. O Ceilândia teria pela frente o Santo André-SP, campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo em 2004.

Além de Ferroviário-CE, Portuguesa-RJ, Nacional-AM e Ceilândia, o Top 10 da classificação geral conta com Athletic-MG, Hercílio Luz-SC, Retrô-PE, Tuna Luso-PA, Operário-MT e Democrata-MG.

Mesmo com a classificação garantida depois da vitória por 2 x 0 contra o União Rondonópolis, o confronto da última rodada com o Iporá valerá a defensa da invencibilidade e do primeiro lugar no Grupo A5. "É importante para manter a invencibilidade. Temos que ir com força máxima para garantir a primeira posição e ganhar confiança para a próxima fase", disse o zagueiro Euller, à Esportes Brasília, no pós-jogo.

Ataques potentes exigem defesas preparadas

As equipes da capital federal têm o terceiro melhor ataque da Série D. O Ceilândia anotou 27 gols. Média de 2,08 por jogo. A solidez defensiva dá à equipe comandada pelo técnico Adelson de Almeida o melhor saldo de gols do campeonato: quatro tentos sofridos e 23 bolas na rede de lambuja.

O Brasiliense contabiliza o mesmo número de gols, porém os 10 sofridos e os seis empates registrados deixam o Jacaré ameaçado até a última rodada da primeira fase. A disputa será diante do Operário de Várzea Grande na última rodada. União Rondonópolis e Anápolis encaram Interporto e Real Ariquemes, respectivamente.

O Interporto sofreu a maior goleada da história do Brasileirão contra o Brasiliense: 10 x 0. O Ariquemes amargou duas goleadas: 9 x 0 contra o Operário e 7 x 0 diante do próprio Ceilândia.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Arbitral da FFDF define os detalhes da Segundinha 2023

Arbitral da FFDF define os detalhes da Segundinha 2023 Esportes Atlético lamenta morte de Palhinha: ‘Um dos grandes do futebol brasileiro’

Atlético lamenta morte de Palhinha: ‘Um dos grandes do futebol brasileiro’ Esportes Oficialmente: Vasco apresenta o técnico argentino Ramón Díaz

Oficialmente: Vasco apresenta o técnico argentino Ramón Díaz Esportes Seleção Brasileira feminina fecha a preparação para o Mundial

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.