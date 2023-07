Quem é Bia Zaneratto, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 29 anos, Bia Zaneratto jogará a Copa do Mundo pela quarta vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Bia Zaneratto é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de Araraquara, em São Paulo, e começou a carreira na Ferroviária-SP. Atualmente, defende o Palmeiras e jogará o mundial pela quarta vez.

Trajetória de Bia Zaneratto



A carreira de Bia Zaneratto começou em 2009, revelada pela Ferroviária-SP. Em 2010, ela passou pelo Santos-SP e conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores.

Um ano depois, foi jogar no futebol pernambucano pelo Vitória das Tabocas-PE. Lá, venceu dois Campeonatos Pernambucanos antes de ter a primeira experiência internacional por clubes.

Em 2013, a atacante assinou contrato com o Incheon Hyundai, da Coreia do Sul, e conquistou a Liga da Coreia seis vezes (2013, 2015, 2016, 2017 e 2019).

Em 2019, Bia Zaneratto teve a primeira passagem pelo Palmeiras-SP. Ela ficou por pouco tempo na capital paulista até se mudar para a China. Lá, defendeu o Wuhan Xinjiyuan e conquistou a Superliga Chinesa (2020).

Em 2021, a atacante foi emprestada pelo Chedu ao Palmeiras-SP e atuou na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, foi eleita a craque do torneio e se sagrou artilheira. Com o fim do contrato, voltou ao Xinjiyuan e ficou por uma temporada.

Já em 2022, o Palmeiras-SP contratou a Imperatriz, como é conhecida Bia Zaneratto, e, desde então, ela é titular e capitã no time comandado pelo técnico Ricardo Belli.

Na terceira passagem pelo clube paulista, a atacante venceu o Campeonato Paulista (2022) e a Libertadores (2022) e fez história ao se tornar a jogadora palmeirense com o maior número de gols em uma única temporada.

Trajetória de Bia Zaneratto na Seleção



Aos 29 anos, Bia Zaneratto jogará a Copa do Mundo pela quarta vez. Ela vestirá a camisa 16.

A história da atacante com a amarelinha começou nas categorias de base. Ainda aos 13 anos, ela foi convocada para a Seleção Sub-17. Mais tarde, com 17 anos, jogou no elenco principal pela primeira vez.

Bia Zaneratto esteve em dois Mundiais Sub-17 e um Sub-20. Ela representou o Brasil nas Copas de 2011, 2015 e 2019, nas Olimpíadas de 2016 e 2020 e conquistou as Copas Américas em 2018 e 2022.

Desde 2019, a atacante é a terceira atleta mais convocada pela técnica Pia Sundhage. A camisa 16 esteve em todas as listas da sueca em 2023 e já soma mais de 100 jogos pela Seleção.

Reação da atacante à convocação



Bia Zaneratto assistiu à convocação com os familiares.

Momento mais que especial! Partiu Copa do Mundo, Imperatriz! Vamos juntas, @biazaneratto! ???????? pic.twitter.com/UpRgU5JBtg — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

No Instagram, a Imperatriz se expressou: “Faltam palavras e sobram sentimentos”.

Ficha pessoal



Nome: Beatriz Zaneratto João;

Data de nascimento: 17/12/1993;

Naturalidade: Araraquara (São Paulo);

Altura: 1,74m;

Posição: Atacante;

Clube atual: Palmeiras-SP;

Clubes que já passou por: Ferroviária-SP, Santos-SP, Vitória das Tabocas-PE, Incheon Hyundai (Coreia do Sul), Wuhan Xinjiyuan (China) e Palmeiras-SP;

Número da camiseta na Copa: #16.

