Homem é esfaqueado na Asa Norte; moradores temem pela segurança

JE Júlia Eleutério

Na madrugada desta terça-feira (18/7), um homem de 39 anos em situação de rua foi esfaqueado na 314 Norte. Os moradores da quadra destacam a insegurança no local. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Passado menos de um mês do caso envolvendo um morador de rua que esfaqueou duas pessoas em um mercado na 513 Norte, a violência na região fez uma nova vítima. Na madrugada desta terça-feira (18/7), um homem de 39 anos em situação de rua foi esfaqueado. Os moradores da quadra destacam a sensação de insegurança no local.



Por volta de 3h, os moradores da 314 Norte acordaram assustados com os gritos de uma pessoa próximo ao pilotis de um dos prédios. Segundo a ocorrência policial, um morador de rua foi esfaqueado no local. Ele foi encontrado todo ensanguentado pelo porteiro de um dos blocos, que acionou o socorro.

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Base. A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) investiga o caso. Na manhã desta terça-feira (18/7), o local passou por uma perícia.

Insegurança

Uma moradora relatou em um grupo da quadra que acordou com o barulho de gritos, atendimento de socorro e policiais. “Confusão total. Levaram o rapaz bastante ensanguentado. Resultado: uma noite mal dormida”, destacou na mensagem enviada.

Ao Correio, uma moradora da 314 Norte comentou sobre o medo de andar pela região. “Há cerca de um mês tivemos um episódio de facada no Bellavia, mercado próximo aqui da quadra, e ontem tivemos essa situação. Estamos muito preocupados com a segurança. Muito triste isso”, pontuou a mulher, que não quis se identificar. Ela contou que mora no local há um ano. “Escolhi a quadra porque achei segura, mas de dois meses para cá, as coisas mudaram”, ressaltou.

De acordo com ela, algumas pessoas em situação de rua estão acampando em um campo entre as quadras 313 e 314 Norte, próximo à Igreja Batista da Asa Norte. O local é frequentado por moradores com crianças e cachorros. “Sabemos que nem todo morador de rua oferece perigo, mas a gente ficou com aquele receio desde que aconteceu no mercado”, enfatizou.

Esfaqueamento no mercado

Na noite do último dia 25 de junho, um morador de rua invadiu um supermercado na 513 Norte e desferiu facadas em uma funcionária e em uma cliente. O homem foi preso e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na região Central. Os golpes teriam sido dados com uma faca que estava à venda nas gôndolas do mercado.

Um policial militar de folga, que estava no local no momento do crime, conseguiu deter o morador de rua com ajuda de alguns funcionários até a chegada da viatura da Polícia Militar do DF.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.