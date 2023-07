Quem é Camila, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 22 anos, Camila Fernanda jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Reprodução/ Thais Magalhães/CBF)

Camila Rodrigues é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A goleira é natural de São Luís do Maranhão e começou a carreira por lá, no Sampaio Corrêa. Atualmente, defende o Santos e jogará o Mundial pela primeira vez.

Trajetória de Camila



A carreira de Camila começou em São Luís do Maranhão. Em 2017, ela foi contratada pelo Sampaio Corrêa e venceu o Campeonato Maranhense. No ano seguinte, passou pelo Viana-MA e pela Chapecoense – lá, atuou no profissional e no Sub-18. Em 2019, foi contratada pelo Internacional e conquistou o Campeonato Gaúcho. Na mesma temporada, vestiu a camisa do Iranduba, do Amazonas.

Em setembro de 2020, aos 19 anos, o Santos anunciou a contratação de Camila. Ela chegou para disputar posição com outras três goleiras e alcançou o status de titular na atual temporada. Logo no ano que chegou, venceu a Copa Paulista.

Aos 22 anos, Camila vai jogar a Copa do Mundo pela primeira vez. A goleira vestirá a camisa 22.

A goleira de 1,76 de altura foi convocada pela primeira vez para a Seleção principal em abril deste ano. Ela fez parte do ciclo de testes de Pia, mas ainda não entrou em campo em partidas oficiais ou amistosos.

Reação da goleira à convocação



Após a divulgação dos nomes, o perfil das Sereias da Vila publicou um vídeo de Camila no chão, sem acreditar no ocorrido, ao som de “Ão, ão, ão, Camila é Seleção”, gritado por suas companheiras de clube.

ÃO, ÃO, ÃO

ÃO, ÃO, ÃO

CAMILA É SELEÇÃOOOOO!!!!!!

O mesmo perfil postou um vídeo de Camila em uma bicicleta, divulgando a convocação. “Segura! Eu vou para a Copa”, anunciou a goleira.

ELA VAI PRA COPAAAAAAAAA!

Ficha pessoal



Nome: Camila Fernanda Gomes Rodrigues;

Data de nascimento: 02/01/2001;

Naturalidade: São Luís (Maranhão);

Altura: 1,74m;

Posição: Goleira;

Clube atual: Santos;

Clubes que já passou por: Sampaio Corrêa-MA, Viana-MA, Chapecoense-SC, Internacional-RS, Iranduba-AM e Santos-SP.

Número da camiseta na Copa: #22.

