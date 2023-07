Quem é Marta, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 37 anos, Marta jogará a Copa do Mundo pela sexta e última vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Marta é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de Dois Riachos, em Alagoas, e começou a carreira por lá, no CSA-AL. Atualmente, defende o Orlando Pride, dos EUA, e jogará o mundial pela sexta vez.

Trajetória de Marta

A vitoriosa e extensa carreira de Marta começou em 1999, no CSA-AL. Depois, defendeu o Vasco-RJ por três temporadas e atuou no Santa Cruz-BH antes de dar início à carreira internacional. No Rio, venceu o Campeonato Carioca (2000).

Em 2004, Marta assinou contrato com a Umea IK, da Suécia, e ficou até 2008. Venceu a Liga dos Campeões (2003/2004), duas Ligas Suecas (2007 e 2008) e uma Taça da Suécia (2007). Naquele período, foi considerada a melhor do mundo pela Fifa duas vezes, em 2006, aos 20 anos, e 2007.

No ano seguinte, a atacante se mudou para os EUA para atuar pelo Los Angeles Sol. Por três meses, foi emprestada ao Santos-SP, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, ambos em 2009, viu o Los Angeles fechar as portas e foi considerada a melhor do mundo mais duas vezes (2008 e 2009).

Por um instante, com quatro prêmios de melhor jogadora do mundo, Marta ficou desempregada. O FC Gold Pride, também dos EUA, foi o próximo destino da jogadora. Lá, venceu a Liga Nacional (2010) e, mais uma vez, o prêmio de melhor do mundo (2010).

No ano seguinte, o New York Flesh contratou a atacante, que levantou o troféu do campeonato nacional mais uma vez (2011).

Mais uma vez, Marta voltou à Suécia e atuou pelo Tyresö FF, de 2012 a 2013, e pelo FC Rosengard, de 2014 a 2016. Na segunda passagem pelo futebol europeu, venceu três Ligas Suecas (2012, 2014 e 2015) e duas Supertaças (2015 e 2016).

Em abril de 2017, a atacante retornou aos EUA e foi contratada pelo Orlando Pride, seu clube atual. Em 2018, conquistou o sexto prêmio de melhor do mundo.

Outros prêmios individuais que fazem parte do currículo de Marta são: melhor jogadora da Copa de 2007, parte do elenco da Fifa em 2019 e 2021, chuteira de ouro da Fifa em 2007 e gol da Copa no mesmo ano.

Trajetória de Marta na Seleção

Aos 37 anos, Marta jogará a Copa do Mundo pela sexta e última vez. Ela vestirá a camisa 10.

A atacante começou a história na Seleção nas categorias de base e tamanha qualidade a levou para o profissional em pouco tempo, em 2002.

Em 2003, com apenas 17 anos, conquistou o Pan-Americano, a Copa América e esteve em seu primeiro Mundial. Um ano depois, foi convocada para a Olimpíada de 2004, em Atenas.

Três anos depois, Marta venceu o Pan-Americano mais uma vez e foi para a China atuar na Copa de 2007. Naquele ano, a camisa 10 ajudou o Brasil a chegar na melhor colocação em Mundiais, o segundo lugar.

O talento de Marta a posicionou em uma espécie de ciclo com a Seleção Brasileira: Copa, Olimpíada e Copa América. Ela esteve nos Mundiais de 2011, 2015 e 2019, nas Olimpíadas de 2008, 2012, 2016 e 2020 e nas conquistas das Copas Américas de 2010 e 2018.

Ela só não esteve nas Copas Américas de 2014 porque o clube não a liberou e de 2022 por causa de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

A Copa do Mundo de 2023 será a última da maior jogadora do futebol brasileiro. Marta também é a maior artilheira da história dos Mundiais, com 17 gols.

Desde 2002, quando iniciou a trajetória no elenco principal, a atacante atuou em 183 jogos e marcou 119 gols (13 em Olimpíadas). Marta é a maior artilheira da história da Seleção.

Reação da atacante à convocação

Marta não segurou o grito ao ouvir o nome ser cantado pela técnica Pia Sundhage.

Na última terça-feira, (27), Pia Sunshage convocou as jogadoras que vão defender o Brasil na Copa do Mundo feminina.



Veja a reação da Marta em mais uma convocação da amarelinha.

Mesmo com cinco Copas no currículo, a atacante revelou sentir frio na barriga.

Ficha pessoal

Nome: Marta Vieira da Silva Veiga;

Data de nascimento: 19/02/1986;

Naturalidade: Dois Riachos (Alagoas);

Altura: 1,63m

Posição: Atacante;

Clube atual: Orlando Pride (Estados Unidos);

Clubes que já passou por: CSA-AL, Vasco-RJ, Santa Cruz-BH, Umea IK (Suécia), Los Angeles Sol (EUA), Santos-SP, FC Gold Pride (EUA), New York Flesh (EUA), Tyresö FF (Suécia), FC Rosengard (Suécia) e Orlando Pride (EUA).

Número da camiseta na Copa: #10.

