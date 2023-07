Quem é Ary Borges, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque - Estado de Minas

Aos 23 anos, Ary Borges jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Ary Borges é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A meio-campista é natural de São Luís, no Maranhão, e começou a carreira no Centro Olímpico, de São Paulo. Atualmente, defende o Racing Louisville, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Ary Borges



A carreira de Ary Borges começou no Centro Olímpico-SP, em 2015. Dois anos depois, foi para Recife, atuar pelo Sport-PE. No estado pernambucano, a meio-campista venceu o Campeonato Pernambucano. Em 2019, voltou à capital paulista, dessa vez, para jogar no São Paulo. Lá, conquistou o Brasileiro A2.

Em 2020, Ary Borges foi contratada pelo Palmeiras e permaneceu até o fim da temporada de 2022. Em 2021, venceu a Copa Paulista e, no ano seguinte, o Campeonato Paulista e a Libertadores. Em 2023, a jogadora foi para o atual e primeiro clube do exterior, o Racing Louisville, dos EUA.

Trajetória de Ary Borges na Seleção

Aos 23 anos, Ary Borges jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 17.

A meio-campista é frequentemente convocada pela técnica Pia Sundhage. Desde o momento em que a sueca assumiu a Seleção, a Ary Borges já foi chamada em 15 oportunidades.

Entre torneios e amistosos, a camisa 17 venceu a Copa América de 2022 pelo Brasil. Na base, jogou a Copa do Mundo Sub-20 em 2018 e, no mesmo ano, conquistou o Sul-Americano. Ao todo, na Seleção principal, disputou sete jogos e marcou dois gols.

Reação da meio-campista à convocação



Ary Borges assistiu à convocação ao lado da família.

Especial demais com a família reunida! Você merece, @_aryborges! Vamos com tudo, craque! ???????? pic.twitter.com/skBLwQIaC1 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

À noite, a camisa 17 relatou dificuldades para dormir. No Twitter, publicou: “Gente, como é que dorme?!?!?! Pqp, vou pra uma Copa do Mundo”.

Gente como que dorme?!?!? PQP, VOU PRA UMA COPA DO MUNDOOOOOO ???????? — Ary Borges ???????? (@_aryborges) June 28, 2023

No Instagram, Ary Borges publicou um vídeo com alguns momentos de sua trajetória. Na legenda, escreveu: “Vamos à Copa do Mundo. Que sensação inexplicável. Obrigada a todos que me ajudaram a chegar até aqui e que vivem esse sonho comigo. Dreams are made to come true”.

Para o último amistoso antes da Copa, a meio-campista chegou à concentração no estilo ‘homenagem à Marta’.

Ficha pessoal

Nome: Ariadna Alves Borges;

Data de nascimento: 28/12/1999;

Naturalidade: São Luís (Maranhão);

Altura: 1,63m;

Posição: Meio-campista;

Clube atual: Racing Louisville (EUA);

Clubes que já passou por: Centro Olímpico-SP, Sport-PE, São Paulo-SP, Palmeiras-SP e Racing Louisville (EUA);

Número da camiseta na Copa: #17.

