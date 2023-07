Quem é Adriana, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 26 anos, Adriana jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Adriana é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A zagueira é natural de União, no Piauí, e começou a carreira por lá, no Flamengo. Atualmente, defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Adriana

A carreira de Adriana começou no Flamengo do Piauí, em 2012. No ano seguinte, foi para o Tiradentes-PI e jogou três temporadas. Em 2016, a meio-campista se mudou para o interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, para atuar pelo Rio Preto. Lá, ela venceu dois Campeonatos Paulistas (em 2016 e 2017).

Em 2018, a contratação de Adriana foi anunciada pelo Corinthians-SP. Ela permaneceu no Timão até 2022 e conquistou três Campeonatos Paulistas (em 2019, 2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (em 2018, 2020, 2021 e 2022), uma Supercopa (em 2022) e uma Libertadores (em 2021).

Em 2023, a meio-campista deu início à carreira internacional em clube e foi vendida ao Orlando Pride por US$100 mil, a maior venda da história de um time brasileiro no futebol feminino.

Trajetória de Adriana na Seleção

Aos 26 anos, Adriana jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 11.

A primeira vez da meio-campista na Seleção foi em 2017 – também foi quando marcou o primeiro gol com a camiseta verde e amarela. Agora, ela alcançou a 20ª convocação.

Adriana só não esteve na Copa do Mundo de 2019 e na Olimpíada de 2020 por causa de lesões. Em 2019, sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho. Em 2021, o motivo da ausência foi uma entorse no tornozelo em treino da Seleção.

Em 2022, a camisa 11 do Brasil disputou e venceu a Copa América.

Na Copa do Mundo de 2023, Adriana se tornará a primeira piauiense a jogar pela Seleção em mundiais.

Reação da zagueira à convocação



Adriana não se conteve ao ser convocada e chorou de emoção.

Impossível não se emocionar! ????



Que momento, @adrisilva_16! Vamos juntas pra Copa do Mundo, craque! ???????? pic.twitter.com/PvIJ8zYbr5 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

Ficha pessoal



Nome: Adriana Leal da Silva;

Data de nascimento: 17/11/1996;

Naturalidade: União (Piauí);

Altura: 1,65m;

Posição: Meio-campista;

Clube atual: Orlando Pride (EUA);

Clubes que já passou por: Flamengo-PI, Tiradentes-PI, Rio Preto-SP, Corinthians-SP e Orlando Pride (Estados Unidos)

Número da camiseta na Copa: #11.

