Quem é Mônica, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Aos 36 anos, Mônica jogará a Copa do Mundo pela terceira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Mônica é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A zagueira é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e começou a carreira por lá, no Internacional. Atualmente, defende o Madrid CFF, da Espanha, e jogará o mundial pela terceira vez.

Trajetória de Mônica



A vitoriosa carreira da gremista Mônica começou no rival Internacional-RS, em 2002. Em 2004, foi para o interior de São Paulo atuar no Marília e permaneceu por três temporadas.

Depois, teve a primeira passagem pelo futebol exterior no SV Neulengbach, da Áustria. Lá, venceu as cinco Ligas Austríacas e as cinco Taças Austríacas que disputou.

Foram cinco anos fora antes de retornar ao Brasil para jogar no Foz Cataratas-PR. Em 2014, passou pela Ferroviária-SP e conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, vestiu a camisa do Flamengo-RJ.

Em 2016, Mônica voltou ao exterior. Dessa vez, foi para o Orlando Pride, dos Estados Unidos. No período de dois anos, a zagueira foi emprestada ao Adelaide United, da Austrália, e ao Atlético de Madrid, da Espanha. Na temporada 2017/2018, venceu a Liga Espanhola.

Em 2019, a gaúcha jogou no Corinthians-SP e conquistou o Campeonato Paulista. No ano seguinte, foi contratada pelo Madrid CFF, da Espanha, e permanece desde então.

Trajetória de Mônica pela Seleção



Aos 36 anos, Mônica jogará a Copa do Mundo pela terceira vez. Ela vestirá a camisa 19.

A história da zagueira na Seleção começou em 2014, na Copa América. Desde então, ela participou de diferentes campeonatos e partidas amistosas até 2019, quando havia sido convocada pela última vez.

Mônica não esteve no ciclo de renovação de Pia Sundhage. Apenas participou dos treinos preparatórios na Granja Comary, organizados pela técnica da Seleção para dar condicionamento físico às atletas que atuam no futebol europeu.

Antes, Mônica esteve nas Copas do Mundo de 2015 e 2019, na Olimpíada de 2016, nas Copas Américas de 2014 e 2018 e no Pan-Americano de 2015.

Pela Seleção, conquistou as duas Copas Américas e o Pan-Americano que disputou.

Reação da zagueira à convocação



Mônica não esperava ser convocada e, por isso, não assistiu ao anúncio dos nomes. Por não ter participado dos últimos jogos da Seleção, a zagueira foi contestada pelos internautas.

Em entrevista ao ge e à RBS TV, Mônica mencionou que entende as críticas, mas que não deixou de trabalhar.

Nas redes sociais, a zagueira demonstra alegria por participar do mundial.

“Tá acontecendo”, publicou ela ao embarcar para a Austrália.

Ficha Pessoal

Nome: Mônica Hickmann Alves;

Data de nascimento: 21/04/1987;

Naturalidade: Porto Alegre (Rio Grande do Sul);

Altura: 1,72m;

Posição: Zagueira;

Clube atual: Madrid CFF (Espanha);

Clubes que já passou por: Internacional-RS, Marília-SP, SV Neulengbach (Áustria), Foz Cataratas-PR, Ferroviária-SP, Flamengo-RJ, Orlando Pride (EUA), Adelaide United (Austrália), Atlético de Madrid (Espanha), Corinthians-SP e Madrid CFF (Espanha).

Número da camiseta na Copa: #19.

