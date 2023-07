Ponto facultativo da Copa do Mundo Feminina no DF é de duas horas

PM Paulo Martins*

Vice-governadora Celina Leão, em exercício, assinou decreto de ponto facultativo durante jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, assinou nesta terça-feira (18/7) o decreto de ponto facultativo durante jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. A decisão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A proposta é de início de jornada trabalhista para servidores públicos após as partidas, pautada na diferença de fuso horário em relação à Austrália e à Nova Zelândia, sedes do evento. Com isso, fica estabelecido o começo do expediente, no máximo, em duas horas depois do fim das partidas.

Para os duelos da fase de grupos, é possível realizar essa conta. Com dois dos três jogos durante a semana, o postergar da ida ao trabalho ocorrerá nas manhãs de 24 de julho e 2 de agosto. Na estreia do Brasil contra o Panamá, às 8h, o início do expediente é às 12h, enquanto na terceira rodada, contra a Jamaica, às 7h30, o ponto deverá ser batido será às 11h.

A vice-governadora falou sobre a importância da assinatura como incentivo a acompanhar a Copa do Mundo Feminina. "Acho que é a vanguarda de enxergar homens e mulheres de forma igual. Se fosse a Copa masculina, nós teríamos o ponto facultativo. A Copa feminina precisa ter o olhar do Brasil para realmente apoiar as nossas jogadoras", declarou.

A aplicação, porém, não se dá para alguns servidores. Os setores de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor e limpeza urbana devem seguir as orientações das chefias.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

