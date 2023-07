Tenista é suspenso por 18 meses por não comparecer a testes antidoping

AF Agence France-Press

Esta foto de arquivo tirada em 29 de junho de 2023 mostra o tenista sueco Mikael Ymer - (crédito: GLYN KIRK / AFP)

O tenista sueco Mikael Ymer, número 51 no ranking da ATP, informou nesta terça-feira (18) que foi suspenso por 18 meses por não comparecer a exames antidoping.

Ymer explica que foi acusado em janeiro de 2022 pela Federação Internacional de Tênis (ITF) de não ter realizado testes fora de competição por um período de 12 meses. "A decisão me parece injusta", tuitou o tenista de 24 anos, que em Wimbledon foi eliminado na terceira rodada, pelo colombiano Daniel Galán.

Afirmando nunca ter feito uso de substâncias proibidas, o sueco negou a acusação e, em um primeiro momento, foi declarado inocente. Mas depois de um recurso da ITF no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), Ymer foi suspenso por 18 meses.

Segundo o TAS, o jogador não tinha indicado previamente onde estava nos dias 2 de abril, 10 de agosto e 7 de novembro de 2021. Os atletas devem informar com antecedência sua localização para que os investigadores possam encontrá-los para a realização de testes surpresa. A partir da terceira infração, há risco de punição.

A suspensão imposta pelo TAS (18 meses) é mais branda que a pedida pela ITF (dois anos).

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.