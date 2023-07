Bayern de Munique vence time da nona divisão alemã por 27 a zero

CB Correio Braziliense

Bayern de Munique - (crédito: AFP)

O time alemão Bayern de Munique ganhou o seu primeiro amistoso da pré-temporada, de 27 a zero contra o clube Rottach-Egern, time da nona divisão alemã que não conseguiu parar o atual campeão da Bundesliga (liga alemã). Os jogadores que fizeram gols e se destacaram foram Musiala (5 gols), Mathys Tel (5), Sabitzer (5) e Gnabry (3).

As equipes foram para o intervalo com o placar de 18 a 0 para o Bayern de Munique. Mas, essa não foi a primeira vez que o Bayern venceu esse adversário com um placar bem vantajoso. Em 2018, o Bayern de Munique venceu o FC Rottach-Egern por 20 a 2 durante jogo-treino.



Abpfiff ??



Wir gewinnen 27:0 im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern! ????#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/2lUp9Qs0vF — FC Bayern München (@FCBayern) July 18, 2023

