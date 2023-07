Mercado: Fabinho pode ser mais um a deixar a Europa rumo à Arábia Saudita

GB Gabriel Botelho*

O técnico alemão Jurgen Klopp não estava brincando quando antecipou, ainda durante a última temporada europeia, a intenção do Liverpool em ir atrás de uma reformulação no setor do meio de campo. Após concretizar as saídas de jogadores presentes na equipe há tempos, como James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain e a cada vez mais provável saída do capitão Jordan Henderson - este em negociações com o Al-Ettifaq - o time da terra dos Beatles parece já ter se decidido sobre mais uma despedida. Trata-se do brasileiro Fabinho.

O volante, de 29 anos, atleta dos Reds há seis temporadas, está próximo de se tornar mais um a rumar para o futebol árabe. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta já está acertado com o Al-Ittihad, equipe de Kanté e Benzema. Caso consiga chegar a um acordo em relação a uma quantia aceitável pelo jogador com o clube inglês, a equipe do técnico Nuno Espírito Santo poderá levá-lo à vontade. Agora, aguarda apenas a definição da negociação para viajar ao Oriente Médio.

O valor pedido pelo Liverpool gira em torno dos 40 milhões de libras (R$ 251 milhões), e será feito assim que o governo saudita liberar a verba para a equipe amarelo e preto, assim como tem feito com os principais times do país na atual janela de transferências, para turbinar o futebol local no cenário mundial. O jogador, além disso, não viajou para a Alemanha, local escolhido pelo time de Anfield para realizar a pré-temporada.

Vindo do Monaco, Fabinho está no Liverpool desde 2018, onde é titular absoluto no meio de campo de Klopp. Com 219 jogos no total, esteve em campo, na temporada 2022/20223, em 49 oportunidades, onde em 40 destas atuou por 90 minutos.

Além disso, o volante, vencedor de todos os títulos possíveis com a camisa vermelha, entre eles a Champions League em 2019/2020 e a Premier League 2018/2019, entendeu, segundo o Globo Esporte, a crescente possibilidade em ficar sem espaço na equipe após a reformulação, e resolveu abraçar a oportunidade de respirar novos ares.

Após a campanha decepcionante na temporada 2022/2023, terminada sem títulos, com uma eliminação precoce nas oitavas da Liga dos Campeões e uma amarga quinta colocação no campeonato inglês, o que deixará a equipe, inclusive, de fora da disputa pelo principal campeonato europeu de seleções, o Liverpool entendeu a reforma no setor central do campo como o caminho ideal para voltar aos trilhos.

Além das saídas já realizadas, o clube toca a operação renovação a todo vapor. Além de já ter desembolsado expressivo montante de 112 milhões de euros para trazer o argentino campeão do mundo no Catar, Alexis Macallister, ex-Brighton, e o talentoso húngaro Dominik Szoboszlai, ex-RB Leipzig, os Reds seguem em busca da contratação do volante belga Romeo Lavia, de apenas 19 anos, que, novamente de acordo com Fabrizio Romano, é a prioridade do time inglês.

O Al-Ittihad é o atual campeão árabe e poderá fornecer ao brasileiro, além de um altíssimo salário, companhias de primeiro nível. Sem contar com os astros Kanté e Benzema, recém contratados, a equipe também conta com a presença de três brasileiros no plantel: o atacante Romarinho, ex-Corinthians, o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, e o meio-campista Igor Coronado, natural de Londrina, sem contar com o próprio treinador da equipe, nascido em Portugal.

