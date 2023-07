VNL Masculina: fase final da competição terá início nesta quarta-feira (19)

GB Gabriel Botelho*

A fase final da Liga das Nações de Voleibol masculino está para começar. Na cidade de Gdansk, na Polônia, as oito melhores seleções da fase inicial do torneio se enfrentarão em busca da coroação da edição de 2023, a 5ª da história da competição que substituiu a antiga Liga Mundial.

A semana decisiva terá início nesta quarta-feira (19/7), com a reedição da grande final do campeonato de 2022: Estados Unidos, líder da primeira fase, e França, classificada por pouco, na oitava posição. Além disso, se enfrentarão Itália e Argentina, Japão e Eslovênia, e a Seleção Brasileira diante da anfitriã, a Polônia, confronto que fechará a fase de quartas de final, na quinta-feira (19/7).

Com exceção da Rússia, bicampeã do torneio, mas fora da edição de 2023 por razões políticas, Japão e Argentina, todas as outras equipes classificadas às quartas da vez já estiveram, no mínimo, uma vez entre os quatro melhores colocados desde a criação do torneio, em 2018. Os três primeiros colocados, Estados Unidos, Japão e Polônia, chegam como favoritos. Além de não se enfrentarem nas quartas, possuem apenas duas derrotas em 12 jogos e pegarão adversários das três últimas posições qualificatórias.

Pedreira à frente

Diante dos donos da casa, o time verde e amarelo terá uma tarefa difícil diante de si para se manter na competição na busca pelo bicampeonato e derrotar. A Polônia, adversária na conquista do ouro brasiliero em 2021 e na derrota pela disputa do terceiro lugar em 2019, além de apresentar campanha semelhante aos líderes, acumulou cinco vitórias seguidas nos últimos cinco confrontos, algo que apenas o Japão foi capaz de superar em toda a competição até aqui.

A Seleção masculina, além disso, terá a importante missão de evitar a ausência do Brasil em pódios na competição em ambos gêneros. Desde que a Liga das Nações foi criada, as equipes masculina e feminina ficaram, juntas, fora da disputa por medalhas apenas uma vez, em 2018.

Para isso, porém, a equipe tupiniquim contará com uma equipe experiente e bem estruturada para garantir a classificação. O técnico Renan Dal Zotto, que, inclusive, já selecionou os 14 atletas que representarão o país na fase final do torneio, garante que a Seleção está preparada para buscar a vaga.

“Fizemos uma semana boa de treinos no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, antes da viagem, e conseguimos dar uma boa lapidada nas partes física, técnica e tática, para chegarmos na melhor condição para enfrentar a Polônia”, assegurou. O brasiliense Aboubacar, presente apenas na primeira semana da competição, foi cortado mais uma vez e não participará da fase final.

Veja a lista de convocados do Brasil:

Levantadores: Bruninho e Cachopa;

Opostos: Felipe Roque e Alan;

Ponteiros: Adriano, Honorato, Leal e Lucarelli;

Centrais: Flávio, Judson, Otávio e Lucão

Líberos: Maique e Thales

Olho no calendário:

Quartas de final

Quarta-feira (19/7):

EUA x França - 12h

Itália x Argentina - 15h

Quinta-feira (20/7):

Japão x Eslovênia - 12h

Polônia x Brasil - 15h

Semifinais

Sábado (21/7) - 12h e 15h

Final e disputa por terceiro lugar

Domingo (22/7) - 15h e 12h, respectivamente





