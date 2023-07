NBA: Paris receberá duelo entre Nets e Cavaliers em 2024

GB Gabriel Botelho*

Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers farão o terceiro jogo da história de equipes americanas em Paris. Segundo anúncio divulgado pela NBA, nesta quarta-feira (19/7), as franquias do leste americano se enfrentarão na capital francesa em dia 11 de janeiro de 2024, em compromisso válido pela temporada regular da temporada 2023/2024.

O NBA Paris Game 2024 marcará a terceira passagem de uma partida do melhor basquete do mundo em quadra francesa. As outras duas vezes aconteceram em 2020, com o confronto entre Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets, e em 2023, no duelo entre Chicago Bulls e Detroit Pistons.

A partida acontecerá na Accor Arena, palco de partidas importantes, como o Final Four da Euroliga em 1991, 1996 e 2010, além da final da EuroBasket em 1999 — competição realizada entre as principais seleções de basquete do Velho Continente. O ginásio também sediará as finais do basquete dos Jogos Paris-2024.



Os Nets estarão em terras parisienses pela primeira vez desde 2008, quando enfrentaram o Miami Heat pela pré-temporada. Os Cavaliers, por outro lado, estarão não só na cidade, mas na Europa pela primeira vez na história.

“Estamos extremamente animados com a possibilidade de competir no NBA Paris Game 2024 e levar o basquete dos Nets a um nível internacional”, disse o gerente geral da franquia, Sean Marks, em comunicado. “Nossos jogadores e treinadores vão se beneficiar de forma grandiosa da experiência de se imergir na rica cultura parisiense do lado de fora das quadras”, complementou o dirigente.

Do lado de Cleveland, apesar da inédita presença na Europa, não será a primeira vez da equipe no exterior. Durante as pré-temporadas em 2007 e 2015, a franquia de Ohio viajou para China e Brasil, respectivamente. O presidente das operações esportivas da equipe, Koby Altman, também acredita na importância de estar inserido em outra cultura.

“Nós estamos extremamente honrados como organização em levar a marca do time para Paris. Essa oportunidade única dará aos nossos jogadores, treinadores, staff e, até mesmo as famílias, a chance de experienciar uma nova e diferente cultura. Tudo isso enquanto criamos memórias do lado de dentro e de fora da quadra. Essas memórias são para a vida”, afirmou, também em comunicado da equipe.

“Nós também reconhecemos a forte capacidade que o basquete tem de inspirar as pessoas em todo o mundo, e lidamos com essa responsabilidade com muito orgulho no nosso compromisso com o jogo”, finalizou.

A França é um dos países fora da América do Norte mais representado na NBA. no Além do pivô Victor Wembanyama, escolha número um do Draft 2023 do San Antonio Spurs, também estão presentes Sidy Cissokho, também dos Spurs, Rayan Rupert, do Portland Trail Blazers, Nicolas Batum, do Houston Rockets, Moussa Diabaté, do Los Angeles Clippers, Ousmane Dieng, do Oklahoma City Thunder, Evan Fournier e Rudy Gobert, do Denver Nuggets, Kilian Hayes, do Detroit Pistons, Theo Maledon, do Philadelphia 76ers e Frank Ntilikina, do New York Knicks.



