Copa Brasil de Kart começa com nove mulheres e representante do DF

AR Arthur Ribeiro*

Tr?s vencedoras do FIA Girls on Track ir?o participar da Copa Brasil de Kart - (crédito: Soma Photografia)

Nesta quarta-feira (19/7), foi dada a largada para a 24ª Copa Brasil de Kart, uma das principais competições do kartismo nacional. O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), acontece no Kartódromo Beto Carrero, em Santa Catarina, e marca a maior edição da disputa, com cerca de 400 inscritos, quase 100 a mais em relação ao recorde anterior.

O kartismo feminino também estará presente nas pistas com nove pilotos. O número representa a maior participação de mulheres na Copa Brasil. O grupo conta com três vencedoras da seletiva de Kart FIA Girls on Track. Elas receberam como prêmio a inscrição, o kart, a equipe, os equipamentos e outros benefícios. Entre elas, está a brasiliense Mariana Serafim, 21 anos, campeã da categoria Graduados. Ela disputará a compeitção na classe F4 Graduados.

“Estou super empolgada com essa competição. Vai ser minha estreia campeonato nacional de kart profissional. A oportunidade que a Seletiva Girls On Track está proporcionando é incrível. Vou disputar por uma equipe de fábrica, a Bravar, e estou tendo um suporte muito bom de todos os envolvidos. Meu objetivo é conseguir colocar em prática tudo que aprendi nesses 11 anos de kart rental e me adaptar rapidamente ao equipamento e a pista do Beto Carrero. Claro que todos sempre sonham com o lugar mais alto do pódio, mas o mundo do kart profissional é muito diferente do que estou acostumada. Então, o maior objetivo é fazer o meu melhor, conseguir mostrar tudo o que sei e aprender muito”, compartilha a piloto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Serafim (@mariana.serafim02)

Como representante de Brasília no grid, Mariana pretende mostrar a força do automobilismo da capital e buscar mais incentivo para o esporte no quadradinho. Além disso, a condutora diz ser gratificante poder ver o número de mulheres crescendo na modalidade, muito em razão do trabalho feito pela Comissão Feminina de Automobilismo (CFA), incentivando a inserção de mais pilotos, mecânicas e engenheiras.

“Quando comecei, era raríssimo ver uma mulher de macacão pelo kartódromo. Passei anos sendo a única piloto mulher em diversas competições. O aumento de mulheres nos grids foi muito grande nos últimos anos e acredito que a visibilidade tem um papel muito importante. Quanto mais mulheres verem que existem outras mulheres que pilotam, mais elas se sentirão confortáveis em experimentar um esporte novo, mesmo que seja um esporte com maioria masculina”, detalha Serafim.

Mariana se junta as jovens Marcella Assumpção, 11 anos, Anna Luiza Pimpão, 14,– também campeãs da seletiva da FIA –, Ana Julia Miranda, 18, Beatriz Schetino, 19, Giovana Marinoski, 12, Manuella Bernardelli, 9, Marina Brandão, 8, e Sarah Rudeck, 17, entre as representantes femininas do grid. Mais velha do grupo, mesmo com apenas 21 anos, a piloto reforça que todas já contam com experiência nas pistas e tem muito a ensinar e aprender em busca dos melhores resultados possíveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Piloto Caro (@piloto.caro)

O presidente da Comissão Nacional de Kart da CBA, Rubens Carcasci, ressalta a importância da Girls on Track e a participação dessas pilotos no torneio. Para o dirigente, é uma etapa positiva de um trabalho maior para o crescimento no número de mulheres pelo grid.

“É mais um marco importante para as mulheres no nosso esporte e fortalecer a participação feminina nas pistas, seja como pilotos ou engenheiras, também tem sido uma das iniciativas da nova gestão do presidente da CBA, Giovanni Guerra, que inclusive criou a Comissão Feminina de Automobilismo, presidida pela Bia Figueiredo. Mesmo sendo um número significativo, proporcionalmente, ainda representa pouco mais de 2% das inscrições nesta Copa. Por isso, é muito importante esse trabalho que a comissão vem realizando”, afirma Carcasci.

A maior edição da Copa Brasil de Kart será dividida em dois grupos. O primeiro, que conta com as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master, Super F4, Shifter Graduado e Shifter Sênior, acontece entre os dias 20 e 23 de julho. A segunda parte, composta pelas categorias F4 Júnior, F4 Graduado, Mini 2T, Júnior, Graduado, Novato, Sênior Am, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Master, competem entre 26 e 29 deste mês.



*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.