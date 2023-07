Sem Marta, Brasil faz treino aberto ao público e à imprensa em Brisbane

PM Paulo Martins*

O primeiro treino da Seleção Brasileira Feminina em Brisbane, nesta quarta-feira (19/7), teve um acompanhamento especial. A atividade foi aberta no Complexo Esportivo Moreton Bay Central para torcedores e a imprensa.

A técnica Pia Sundhage realizou uma atividade de apoio e suporte físico, seguido de um coletivo tradicional. Ao fim do dia com todo o elenco, a comandante fez uma divisão entre os setores. A treinadora comandou práticas específicas de defesa com as zagueiras e laterais; e de finalização a gol com as meias e atacantes.

Apenas duas ausências tiraram a integridade do elenco durante a atividade. A atacante Marta e a defensora brasiliense Tainara fizeram trabalho de transição e recuperação. Ambas se recuperam de um edema na coxa. O elenco teve a alteração oficial na saída da atacante Nycole, cortada devido a um entorse no tornozelo esquerdo, substituída pela meia Angelina.

A sequência conta com mais um treino, dessa vez fechado, nesta quinta-feira (20/7). A viagem para Adelaide está programada para o fim de semana. A cidade será estreia contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, às 8h (de Brasília) da segunda-feira (24/7).

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

