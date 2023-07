Sevilla vence Del Valle nos pênaltis e é campeão do Desafio de Clubes

AR Arthur Ribeiro*

O Desafio de Clubes da Conmebol e UEFA já tem seu primeiro campeão. O Sevilla venceu o Independente Del Valle nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (19/7), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha. Com a vitória nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal, os espanhóis se tornam os primeiros a vencerem o inédito torneio que coloca frente a frente o campeão da Copa Sulamericana e da Liga Europa. Os gols da partida foram marcados por Lautaro Diaz, do Del Valle, e Pedro Ortiz, do Sevilla.

Com time reserva e enfrentando um misto dos Blanquirrojos, a equipe sulamericana viu seu camisa 9 aproveitar um erro de domínio do zagueiro Kike Salas e sair cara a cara com o goleiro Marko Dmitrovic para balançar as redes. O Del Valle soube se defender e controlou a pressão do adversário até os acréscimos, quando Ortiz, que entrou no segundo tempo na vaga de Manu Bueno, aproveitou um cruzamento mal cortado pela zaga e empatou a partida.

Nos pênaltis, Faravelli parou no goleiro sérvio do Sevilla e depois viu Dmitrovic também defender a cobrança de Marcelo Moreno. Os espanhóis não desperdiçaram nenhuma cobrança e venceram a disputa por 4 a 1. Com a vitória no jogo único, os atuais campeões da Liga Europa levantaram mais um troféu, desta vez dentro de casa e com o apoio da torcida no Ramón Sánchez Pizjuán.

O Desafio dos Campeões é uma nova competição que faz parte do acordo entre Conmebol e UEFA para estreitar as relações. O Del Valle se classificou com a vitória por 2 a 0 contra o São Paulo na final da Copa Sulamericana, em outubro do ano passado. Por sua vez, o Sevilla garantiu sua vaga para o torneio após vencer a Roma nos pênaltis na final da Liga Europa em maio.

FICHA TÉCNICA



1 INDEPENDENTE DEL VALLE (3-4-2-1)

Moisés Ramirez;

Basso, Ortiz e Carabajal;

Kevin Rodriguez (Marcelo Moreno), Alcivar (Alcivar), Pellerano (Caicedo) e Matias Fernandes;

Sornoza (Hoyos) e Faravelli;

Lautaro Diaz (Gustavo Cortez)

Técnico: Martin Anselmi

1 SEVILLA (4-2-3-1)

Dmitrovic;

Juanlu Sánchez, Nianzou, Kike Salas e Adriá Pedrosa (Gattoni);

Jordán e Manu Bueno (Pedro Ortiz);

Suso (Idrissi), Óliver Torres e Papu Gómez;

Isaac Romero (Iván Romero)

Técnico: Jose Luis Mendilibar

Gols: Lautaro Dias, aos 9 do primeiro tempo; e Pedro Ortiz, aos 46 do segundo tempo

Cartões amarelos: Sornoza e Moisés Ramírez (IND)

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovênia)



