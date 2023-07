Volante Bruno Henrique é apresentado no Inter: "Muito contente"

GB Gabriel Botelho*

O volante Bruno Henrique, de 33 anos, é o novo jogador do Internacional. Ele foi apresentado nesta quarta-feira (19/7) pela diretoria colorada, uma hora depois do anúncio do retorno do técnico Eduardo Coudet. Em Porto Alegre desde a semana passada, o ex-Corinthians e Palmeiras, assinou com o clube porto-alegrense até dezembro de 2025.

“Agradeço a oportunidade de vestir essa camisa tão pesada e voltar ao futebol brasileiro. O Inter abriu as portas. Estou muito contente. Espero fazer meu trabalho bem feito. Temos um calendário apertado, com jogos grandes, difíceis, mas sei como funciona. Me preparei para ajudar o Inter nas competições que temos”, afirmou na coletiva.

O volante também fez questão de mostrar o quão orgulhoso está por voltar ao país para defender o Colorado e revelou estar pronto para atuar na faixa necessária. "Gosto muito de jogar como segundo volante. É minha posição. Chegar à frente, mas dar sustentabilidade. Já joguei de primeiro. Depende do jogo, do momento. Estou adaptado, independentemente de o treinador pedir para eu ficar mais recuado ou mais à frente", explicou.

Bruno Henrique aterrissou no Aeroporto Salgado Filho na noite da última sexta-feira (14/7). Pela manhã do dia seguinte, marcou presença no CT Luiz Carvalho, mas se manteve na parte interna do local para realizar exames.

Nesta quarta-feira, o experiente volante participou do primeiro treino com a equipe. Apesar do vínculo formalizado, Bruno Henrique ainda precisará ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estar apto a estrear no domingo (23/7), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.

Após passagens marcantes pelo futebol paulista, com 286 atuações somadas nas passagens por Corinthians e Palmeiras, o atleta retorna ao Brasil para a terceira experiência após quatro temporadas no Mundo Árabe.

Após superar as concorrências de Santos e Cruzeiro, o Inter fechou a terceira contratação desta janela de transferências. Além de Bruno Henrique, foram concretizadas as chegadas do goleiro Sergio Rochet, ex-Nacional-URU, e do atacante Enner Valencia, ex-Fenerbahçe.

