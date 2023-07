Austrália vence na estreia de árbitras brasileiras na Copa do Mundo

FA Francisco Artur

Edna Alves apitou a partida entre Austrália e Irlanda - (crédito: Reprodução/Youtube Cazé TV)

Após a surpreendente vitória da seleção da Nova Zelândia por 1 x 0 contra a Noruega, na abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, nesta quinta-feira (20/7), em Auckland, Nova Zelândia, a equipe da Austrália entrou em campo contra as jogadoras da Irlanda. A partida foi realizada no Estádio Olímpico de Sydney pelo Grupo B da tabela.

A partida começou às 7h e o placar foi de 1 x 0 às donas da casa. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escalou as árbitras brasileiras para apitar o jogo.

O comando principal ficou com a paranaense Edna Alves. Compõem o grupo de bandeirinhas a goiana vinculada à Federação Distrito Federal de Futebol Leila Cruz e a catarinense Neusa Inês Back.



Natural de Luziânia, município goiano localizado a 55 km de Brasília, Leila Cruz, de 34 anos, foi a primeira bandeirinha do quadro do Distrito Federal a integrar a selete lista de profissionais do apito da Fifa.

"É a minha primeira vez em uma Copa do Mundo. Quando chegou o convite, foi uma alegria que eu não consigo nem explicar. Eu pulei, eu gritei, foi muito emocionante”, celebrou Leila, em abril, em entrevista ao site da CBF.

A assistente ganhou o distintivo da federação internacional na temporada de 2019, quatro anos após ingressar na CBF. No futebol da capital, o primeiro jogo em campo foi no Campeonato Candango de 2014, quando participou da partida entre Brasília e Formosa.

Leila Cruz foi assistente no segundo jogo da Copa do Mundo entre Austrália e Irlanda no Estádio Olímpico de Sydney (foto: Rodrigo Ferreira/CBF)

Brasil na Copa

A estreia da Seleção Brasileira vai acontecer na próxima segunda-feira (24/7), às 8h. Os outros dois jogos terão início às 7h de Brasília: no dia 29 de julho (sábado), a adversária será a França. Já no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, o time brasileiro pega a Jamaica.

