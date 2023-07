Dia da Seleção: Pia faz treinos setorizados e encaminha time daestreia

PM Paulo Martins*

A dias da estreia brasileira no campeonato, Pia Sundhage decide por fazer treinamento de setores do campo, ajustando um ataque contra defesa direto entre o elenco - (crédito: Thaís Magalhães/CBF)

A quatro dias da estreia na Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira teve mais um dia de treinos nesta quinta-feira, em Brisbane, na Austrália, a base fixa da delegação na primeira fase. Em atividades divididas, a técnica Pia Sundhage abriu mão de uma atividade mais ampla com o elenco para priorizar setores do campo.

O treinamento contou com um jogo de cinco contra cinco em campo reduzido no primeiro momento. Em seguida, dois grupos treinaram tiro de meta e finalização separadamente. A conclusão teve um exercício de ataque contra defesa. Pia fez ajustes pontuais para habituar algumas atletas estreantes na competição, como conto a lateral Antônia na entrevista coletiva.

"É o primeiro jogo, a estreia, a primeira Copa de muita gente. Caiu a ficha: meu Deus, é Copa. Agora começamos a virar a chavinha, e a gente está muito ansiosa para começar logo. Em 2019, eu estava em Manaus (atuava no Iranduba), torcendo pelas nossas companheiras. Minha vontade era de estar lá (em campo). Passou e foi o que aconteceu agora. Estou muito feliz. Cada atleta tem o seu tempo, e é muito importante saber esperar o momento", avaliou.

No domingo, a equipe verde-amarela viaja para a cidade Adelaide, onde estreia na segunda-feira (24/7), às 8h, contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium.

Apesar da vontade de entrar em campo, a treinadora sueca tem tratado o elenco como uma unidade segura para atuar da melhor forma durante a Copa do Mundo. "Estou muito à vontade aqui. A Pia me deixa ser quem eu sou e o grupo me passa total segurança. Apesar dos meus 29 anos, eu faço parte dessa renovação da Pia", relata.



O time para a estreia começa a ser definido por Pia Sundhage para a estreia sem Marta entre as titulares. A tendência cada vez mais forte é iniciar a partida no sistema de jogo 4-4-2 com: Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima