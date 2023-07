Vôlei: Jaqueline está de volta às quadras após dois anos de ausência

GB Gabriel Botelho*

Jaqueline é o novo reforço do Campinas - (crédito: Portal da Superliga / Twitter )

Após dois anos, a ponteira Jaqueline está de volta às quadras do voleibol brasileiro. A atleta, de 39 anos, se juntará ao novo clube do voleibol nacional, o Campinas, para atuar pela primeira vez desde 2021. A última equipe da pernambucana havia o Osasco, de São Paulo.

Enquanto se ausentava do esporte, a bicampeã olímpica nos Jogos Pequim-2008 e Londres-2012 se manteve no mundo do entretenimento, onde produziu conteúdo humorístico para a internet ao lado do marido Murilo Endres, também ex-jogador de vôlei.

O Campinas foi criado nesta temporada e será a primeira equipe na cidade desde o projeto treinado por José Roberto Guimarães, extinto há nove anos, em setembro de 2014. A nova equipe jogará, além disso, no mesmo local do antigo time, o ginásio Concórdia.

A ponteira ex-Seleção Brasileira, aliás, não é o único nome de peso presente na nova equipe. Além dela, a levantadora Fabíola, de 40 anos, também ex-Seleção e campeã do Grand Prix e do Campeonato Mundial, e a ponteira Mari Paraíba, de 36 anos, outra campeã do Grand Prix com o Brasil, farão parte da nova equipe paulista.

O time será comandado pelo técnico Fabiano Kwiek, e terá o ex-oposto Rivaldo como auxiliar, o irmão de Fabiano, Marcos, como coordenador e o ex-ponteiro Cléber de Oliveira na função de gestor. "E aí, galera. Eu estou de volta. Vocês vêm comigo?", disse Jaqueline, ao lado de Murilo, no vídeo do anúncio publicado pelo Campinas, já vestida com a camiseta da equipe.

Segundo a nota oficial, a atleta firmou vínculo de duas temporadas, prazo estabelecido como o suficiente para a chegada do time à elite da Superliga. Em 2023, além do Campeonato Paulista, o Campinas disputou a Superliga C.

Confira o elenco do Campinas:



Levantadoras: Fabíola e Júlia Fahel

Oposta: Karine Schossler

Centrais: Saraelen Lima, Mari Casas, Camila Leite

Ponteiras: Mari Paraíba, Jaqueline, Mari Blum, Natália Monteiro, Rafaella Bertolini

Líberos: Gabriella Dutra, Andressa Oliveira e Sabrina Santos

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima